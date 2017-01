La province dévoile son plan pour aider les familles

Le premier ministre Brian Gallant a dévoilé le document-cadre du Plan du Nouveau-Brunswick destiné aux familles de la province, mercredi à Fredericton.

En invitant les groupes d’intervenants à participer à une série de sommets à qui auront lieu au cours de prochaines semaines, le premier ministre dit espérer être en mesure d’aider les familles, de renforcer la province et d’améliorer la santé de la population.

Les sept piliers du Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles sont d’améliorer l’accès aux soins primaires et aux soins de courte durée; de promouvoir le mieux-être; de soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale; de faciliter le vieillissement en santé et le soutien aux aînés; de faire progresser l’égalité des femmes; et de réduire la pauvreté et soutenir les personnes ayant un handicap.

«Nous comprenons qu’il faut donner aux gens l’occasion d’accomplir ce qu’ils veulent bien accomplir dans leur vie. Il faut les aider et les appuyer à travers leurs défis», a expliqué Brian Gallant, de passage au Centre Richard J. Currie de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Selon lui, le gouvernement est bien décidé à investir davantage et plus stratégiquement dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle.

«Le document-cadre dévoilé montre que nous comprenons l’importance d’investir dans des mesures proactives qui améliorent les déterminants de la santé de nos familles et d’avoir des frais de scolarité abordables et une éducation postsecondaire accessible», a ajouté le premier ministre.

Le plan s’ajoute à une série d’initiatives qui ont été lancées au cours des 10 dernières années visant à réduire l’incidence de maladies chroniques, à accroître l’accès à des soins de santé universels et à l’amélioration du bien-être en général.

«Le conseil est heureux que l’égalité des femmes figure parmi les piliers du plan. Le gouvernement a ainsi l’occasion de corriger les inégalités qui subsistent au moyen de décisions stratégiques qui s’appuient sur des preuves, des connaissances spécialisées et les expériences qu’ont vécues les Néo-Brunswickois», a affirmé la directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, Beth Lyons.