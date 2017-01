Descendre la rivière Népisiguit… sur une chambre à air!

Une nouvelle activité sera offerte dans la région de Bathurst cet été: des escapades en chambres à air sur la rivière Népisiguit.

Anne et Terry Russell, de Bathurst, ont décidé de se lancer dans cette aventure, sous le nom d’entreprise Anne’s Tubing.

«Mon mari et moi faisons du tube (chambre à air) depuis longtemps et l’année dernière, nous avons fait une descente avec la famille et les amis avant de les recevoir à notre chalet. Ils ont tellement apprécié. Nous avons pensé que ce serait bien de commencer notre propre compagnie et que les gens puissent se joindre à notre plaisir», a relaté Mme Russell.

Ils visent le 1er juillet pour donner le coup d’envoi. Cependant, si le temps est au beau fixe en juin, ils commenceront plus tôt, jusqu’à au moins la longue fin de semaine de la fête du Travail.

Anne’s Tubing propose deux longueurs de trajet. Un court parcours qui dure de 2h à 2h30 et un long de 4h à 4h30.

L’arrivée, qui est aussi l’endroit où les animateurs récupéreront les clients pour les conduire en navette au point de départ, est le Heath Steele Bridge, près du Rogers Lake Lodge, à une quarantaine de km de Bathurst.

«À certains endroits, la rivière peut être profonde, mais rien de dangereux. Il n’y a pas de rapides fortes. C’est une descente sur la rivière assez constante. Si vous emmenez un enfant, il faut qu’il soit un bon nageur tout de même ou qu’il soit surveillé par un adulte. Aussi, ça prend un gilet de sauvetage pour les enfants ou quelqu’un qui n’est pas très bon à la nage, sinon, nous ne pourrons pas leur louer les tubes», prévient la copropriétaire de Anne’s Tubing.

Cette activité de plein air suscite déjà un vif engouement. La page Facebook de l’entreprise, qui a été créée il y a deux semaines comptait déjà près de 1000 membres mercredi. Les commentaires très positifs fusent sur les médias sociaux.

«On nous a dit que nous étions la seule compagnie de tubes sur la rivière Népisiguit. Ce n’est pas pour être en concurrence avec une autre région, parce que nous sommes assez loin de Miramichi et du Restigouche. C’est un très beau site que nous voulons faire découvrir aux autres. Nous allons acheter 500 tubes pour cette année et espérons recevoir 2000 personnes lors de notre première journée», éclate de rire Anne Russell.

Soucieux de l’environnement, les propriétaires interdisent sur l’eau les verres et le polystyrène. Ils demandent aux clients de garder le site propre et de respecter les pêcheurs ainsi que les propriétaires de chalet.