Femmes pour le 50%: à quand le tour des minorités visibles?

Le lancement en grande pompe la semaine dernière du regroupement Femmes pour le 50% a permis de mettre plus que jamais en évidence la faible représentation des femmes à l’Assemblée législative et au sein des conseils municipaux.

Chaudement accueillie par les différentes sphères de la société néo-brunswickoise, l’initiative cache derrière elle une autre réalité, soit celle de l’absence totale de représentation des personnes issues des minorités visibles au sein de ces mêmes institutions.

Il est somme toute assez facile de dresser un portrait de la représentation des minorités visibles parmi les nombreux élus du Nouveau-Brunswick oeuvrant en politique active.

Il se résume par la présence en 2017 d’un seul conseiller municipal et l’absence complète de députés élus du provincial ou du fédéral depuis la confédération en 1867.

Certes les personnes issues des minorités visibles ne représentent pas une part importante de la population néo-brunswickoise.

Selon Statistique Canada, ce nombre était en 2011 de 17 135 sur une population totale de 751 171 résidents.

Notons toutefois que les autochtones, qui représentent un peu plus de 4% de la population, ne sont pas considérés comme étant issus des minorités visibles d’après la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Si elle applaudit chaudement l’initiative Femmes pour le 50%, la militante néo-acadienne Phylomène Zangio se désole de constater qu’un pareil exercice de réflexion ne se tienne pas au sujet du manque de présence des minorités visibles en politique, particulièrement chez les femmes.

«Il n’y a pas de femmes de couleur qui ose aller sur la place publique et poser leur candidature, que ce soit lors d’élections au municipal, au provincial ou au fédéral. Il y a trop de barrières et il est temps que ça change», déplore celle qui se décrit comme étant la première et seule femme noire à avoir déposé sa candidature lors d’une élection au Nouveau-Brunswick.

«Je veux dires aux jeunes femmes issues des minorités visibles qu’elles ont les mêmes possibilités et qu’il y une place pour elles qu’elles doivent aller chercher», affirme celle qui œuvre actuellement en tant que directrice générale du Centre d’apprentissage pour adultes Sud-Est.

Selon elle, tant les organismes communautaires que les formations politiques doivent faire en sorte de favoriser l’accès à la sphère politique aux minorités visibles.

Questionné à ce sujet par l’Acadie Nouvelle, le premier ministre Brian Gallant a indiqué vouloir collaborer avec ceux qui soutiennent la participation des minorités visibles en politique.

«J’encourage tous les Néo-Brunswickois, particulièrement ceux provenant de groupes ayant été historiquement sous-représentés tels que les femmes et les minorités visibles, à poser leur candidature pour notre parti ou un autre parti politique», a indiqué le premier ministre, tout en souhaitant un plus grand effort de recrutement de personnes provenant de groupes sous-représentés.

Conseiller municipal à Shippagan depuis 2012, Kassim Doumbia peut se targuer d’être l’unique élu au Nouveau-Brunswick qui n’est pas de race blanche parmi tous les conseillers, maires et députés actuels de la province.

«On parle beaucoup d’immigration au Nouveau-Brunswick et d’intégration, il serait normal de voir plus de ces gens aux endroits décisionnels afin d’aider à l’effervescence de notre province», de dire celui qui est d’origine ivoirienne.

Selon le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, l’ajout de plusieurs milliers d’immigrants à la population de la province au cours des dernières années devrait faire en sorte de pallier prochainement cette absence de représentation ethnique dans le monde politique.

«C’est un enjeu qui est fort complexe. Les partis politiques devraient en faire un peu plus afin de tisser des liens avec les gens issus des communautés culturelles», croit Alex LeBlanc, le directeur général de l’organisme.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Kevin Arseneau, estime pour sa part qu’il y aurait lieu d’avoir une plus grande diversité chez les élus de la province.

«Le système électoral qui remonte à 1867 et qui est archaïque y est sans doute pour quelque chose, ça explique en partie ce manque de diversité. Ce système devrait être changé pour refléter le Canada et le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui».

Kevin Arseneau affirme que la SANB se joindrait volontiers à un éventuel mouvement visant à promouvoir la diversité culturelle en politique, sans toutefois vouloir en faire la pierre angulaire de ses activités futures.

«Un conseil municipal doit refléter la composition de la population», admet quant à lui Frédérick Dion, le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Ce n’est pas normal de ne pas retrouver d’élus issus des minorités visibles lorsqu’il y a présence de celles-ci dans une municipalité».