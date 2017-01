Une nouvelle hausse majeure des cotisations de la sécurité au travail est à prévoir

Une nouvelle hausse appréciable des cotisations de la sécurité du travail est à prévoir l’an prochain malgré la récente augmentation historique.

Tout indique que les employeurs devront verser davantage à Travail sécuritaire NB en 2018, selon le président et chef de la direction de l’agence provinciale.

Tim Petersen a partagé la mauvaise nouvelle avec le comité des corporations de la Couronne, jeudi, à Fredericton.

«Je ne peux pas vous dire combien, mais je dirais que ça va être une hausse importante si je me fie aux tendances que nous enregistrons», a confié le dirigeant.

Chaque année, les entreprises du Nouveau-Brunswick versent des cotisations à l’agence selon leur masse salariale. En échange, Travail sécuritaire est responsable de dédommager les travailleurs qui se blesse au travail.

L’agence a annoncé en octobre que le taux de cotisation moyen des employeurs allait passer de 1,11$ à 1,48$ par tranche de 100 $ des salaires cotisables en 2017. Cette hausse d’une proportion historique a été vivement dénoncée par la communauté des affaires.

Travail sécuritaire a expliqué sa décision à l’époque par la croissance du nombre de blessures et l’augmentation des coûts associés à ses blessures.

Malheureusement, la situation continue d’empirer.

«Avec le poids des réclamations à la hausse en 2016, vous pouvez vous attendre à ce que nous annoncions l’an prochain une nouvelle hausse du taux de cotisation», a indiqué Tim Petersen.

Le vieillissement de la population explique en partie l’augmentation du nombre de réclamations, selon le président de l’agence.

Les décisions du tribunal qui entend les appels des travailleurs blessés qui sont insatisfaits des décisions de Travail sécuritaire peuvent également faire grimper les coûts de manières importantes puisque certains jugements peuvent avoir pour effet de modifier une politique de l’agence pour une catégorie complète de travailleurs, a expliqué M. Petersen.

«En 2016, cinq décisions seulement ont eu un impact de 87 millions $ sur le système», a-t-il dit en prenant cependant bien soin de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un jugement sur la qualité du travail du tribunal d’appel qui ne fait qu’appliquer les lois qui ont été adoptées par Fredericton.

Durant l’audience du comité, le porte-parole de l’opposition en matière de sécurité du travail, Bill Oliver, a réagi en affirmant que l’agence était en train de «réagir de façon excessive».

«Nos industries font déjà face à toutes sortes de défis et à toutes sortes de hausses de taxes et d’impôts et ça, c’est un nouveau coup dur», a déploré le député progressiste-conservateur.

«Ça m’inquiète d’entendre parler M. Peterson de l’augmentation des cotisations comme d’une tendance. Les tendances ne se produisent pas en une année.»

La hausse cette année a été précédée par six années de baisse, a souligné M. Oliver.

Selon M. Peterson, le taux de cotisation de Travail sécuritaire en 2017 est toujours plus bas qu’en 2010 et demeure l’un des plus bas au pays.