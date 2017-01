Tracadie: trois mois de prison pour un homme violent qui a frappé un policier

À plusieurs reprises l’an passé, un citoyen de Tracadie s’en est pris à son entourage. Il a également frappé un policier. À cause de ces méfaits, il restera incarcéré au cours des prochaines semaines. Un juge de la cour provinciale l’a condamné mercredi.

L’année 2016 aura marqué un tournant dans la vie de Bruce Duguay, pour le meilleur espère-t-il. Ses douze derniers mois ont été jalonnés de conflits, de tourments et de violences qui l’ont conduit en prison, mais aussi à une salutaire prise de conscience.

Mi-février tout d’abord, à Tracadie, une altercation avec son ex-conjointe, mère de leurs deux enfants adolescents, dégénère. Dans le sous-sol de chez elle, il lui agrippe violemment les poignets, la menace, s’en va en claquant la porte et en proférant: «Je vais te défaire la face!»

En mai, c’est à son oncle qu’il s’en prend suite à une broutille. Le nouveau chum de son ex est sa troisième victime, troisième personne sur laquelle il reporte sa fureur colérique.

Fin juillet, il fait crisser ses pneus devant la maison du nouveau copain tout en l’insultant. Deux semaines plus tard, il revient. Il est armé cette fois: dans une main une barre de fer, dans l’autre un tire-bouchon pointu.

«Viens ici, je vais te tuer», invective Bruce Duguay à l’occupant des lieux.

Effrayé, la victime se cloître chez elle. Nouvel épisode de violence mi-novembre. La GRC intervient. Remonté comme jamais, le fauteur de troubles attaque un officier. Il lui assène plusieurs coups de poing et se montre irrespectueux envers les forces de l’ordre.

Ces agressions à répétition lui valent d’être incarcéré depuis la fin de l’année. Cet homme âgé de 38 ans n’a jamais nié sa responsabilité dans tous ces faits. Il avait plaidé coupable à chaque affaire.

Mercredi matin, en cour provinciale de Tracadie, il a reçu sa sentence.

Le procureur, Me Michel Allain, réclamait à son encontre une peine de neuf mois d’emprisonnement à laquelle serait déduit le temps déjà passé derrière les barreaux. Pour la justifier, Me Allain a souligné que l’accusé avait à son actif plusieurs antécédents judiciaires pour des incidents similaires.

Il suggérait également au juge de prononcer une période de probation. Des demandes considérées comme étant «excessives», par l’avocat de la Défense.

Sans chercher à minimiser la gravité de ce qui a été commis et l’impact sur les victimes, Me Serge Robichaud a mis en avant les problèmes personnels de son client pour en expliquer le comportement.

Bruce Duguay n’a jamais connu son père et n’a toujours eu que très peu de contact avec sa mère. Dès son plus jeune âge, il a été placé en familles d’accueil.

«Son instabilité familiale explique son incapacité à faire confiance aux autres et son repli sur soi», argumente Me Robichaud.

Le mis en cause s’est néanmoins bâti une existence. Il s’est mis en couple, est devenu père. En 2006, c’est la séparation.

«Il a tout perdu: sa compagne, sa maison…, poursuit l’avocat. Il s’est réfugié dans les drogues et l’alcool.»

Rien de pire pour attiser son mal-être.

«Aujourd’hui, il se reconnaît alcoolique et toxicomane. Il est donc préférable d’axer la sentence sur le principe de réhabilitation et non sur celui de la répression.»

Face au juge Donald J. LeBlanc, Bruce Duguay a fait amende honorable. Il a tenu à s’exprimer, lisant un texte qu’il avait préparé.

«Je regrette mes gestes et mes paroles. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait. La détention m’a fait prendre conscience de bien des choses. Je suis proche de la quarantaine. Je veux changer et vivre une nouvelle vie.»

Son repentir a fait mouche auprès du magistrat. Pour statuer, ce dernier n’a néanmoins pas écarté les facteurs aggravants de ce dossier.

«Je suis inquiet par le nombre d’incidents qu’il y a eu en 2016 et par l’escalade de violence. De menaces, on en est arrivé à une agression physique sur un policier. Vous étiez comme une bombe à retardement.»

Le juge LeBlanc a décidé de maintenir l’accusé en détention pendant trois mois et 9 jours. À sa sortie, il restera sous probation pendant deux ans avec obligation de suivre une thérapie, ainsi que des sessions sur la colère.

Il lui est en outre interdit d’entrer en contact avec son ex-compagne et son nouvel ami et de posséder une arme à feu. Le juge lui a enfin délivré plusieurs amendes et étalonné leur paiement.