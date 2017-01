Les Américains du Maine restent divisés sur Trump

À la table des républicains au restaurant McDonald's de Madawaska, vendredi matin, on retrouvait notamment Richard Michaud, Rudy Daigle, David Morin ainsi qu'Earl Pelletier et Jim Cyr. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Deux mois plus tard, les avis sont toujours partagés quant à l’entrée en scène du 45e président des États-Unis, Donald Trump. Mais il peut compter sur des sympathisants à Madawaska, au Maine.

Au restaurant McDonald’s de Madawaska, l’assermentation de Donald Trump était au coeur des discussions lors du passage de l’Acadie Nouvelle, vendredi matin. Il y avait visiblement deux «clans» assis séparément qui abordaient la question.

Le 8 novembre, les électeurs du Maine ont voté à 47,8% en faveur de la démocrate Hillary Clinton et à 44,9% pour le républicain Trump.

À la table des «républicains», les opinions étaient très favorables à l’endroit de Donald Trump.

«J’ai espoir que notre pays va continuer à bien se tirer d’affaire . Les Américains ont toujours dit qu’ils voulaient des changements. Là, nous les aurons. Ça va être différent à la Maison-Blanche. Avant nous avions des moutons, maintenant nous aurons un loup», mentionne Earl Pelletier.

Il s’est dit surpris de toute l’attention portée envers M. Trump depuis l’élection de novembre.

«Ça ne m’inquiète pas pour notre sécurité. Au contraire, les autres pays vont nous craindre et nous respecter. Depuis novembre, on n’a cessé de parler de Donald Trump dans le monde et il n’était pas encore en poste. Quand même qu’il ne réalise que 50 % de ce qu’il a promis, ça sera toujours bien ça», a ajouté M. Pelletier.

Très volubile sur le sujet, David Morin, soutient que ce sont les opposants de Donald Trump qui font circuler toutes de choses sur son compte.

«Il y a deux sortes de monde, les grands parleurs et ceux qui agissent. Selon moi, une des différences avec les présidents précédents, c’est que Donald Trump dit la vérité. J’ai confiance qu’il va faire bouger les choses. Ça ne sera pas la fin du monde parce qu’il entre en fonction», a indiqué M. Morin. Il fonde beaucoup d’espoir sur les intentions du nouveau président sur le système d’assurance-maladie américain.

À cette même table, Jim Cyr, plus philosophe, a rappelé qu’on verra le résultat dans quatre ans. La feuille de route de Donald Trump dictera s’il sera réélu ou non, a-t-il laissé entendre.

Les opinions étaient divergentes à la table des «démocrates». Lise Thibault ne croit pas Donald Trump complètera son mandat.

«Je suis convaincue qu’il a triché pour en arriver là. Je suis vraiment inquiète face aux quatre prochaines années. Je suis convaincue qu’il sera destitué en cours de route.»

Roméo Hébert s’est fait sarcastique. «S’il se rend jusqu’à midi et une minute, il va être bon pour compléter son mandat», a-t-il lancé devant l’élan d’opposition au coloré politicien.

Janine Daigle soutient qu’il faut laisser la chance au coureur. Elle a évoqué la possibilité que le président Trump puisse bien se tirer d’affaire. «On sait jamais, il peut peut-être faire un bon job».

Ces observateurs de la scène politique ne s’attendent pas à la venue du président américain dans leur coin de pays. Par contre, Lise Thibault se rappelle que la femme de Jimmy Carter est venue à Madawaska à la fin des années 1970.