Blaine Higgs: «Dépenser n’est pas une mesure du succès»

Blaine Higgs montre ses couleurs. Quelques mois à peine après son arrivée à la tête de l’opposition officielle, il se présente déjà comme le gestionnaire dont la province aura besoin pour remettre l’ordre dans les finances publiques après le passage des libéraux.

Le chef du Parti progressiste-conservateur était de passage au siège social de l’Acadie Nouvelle, jeudi à Caraquet, pour participer à une rencontre éditoriale.

Pendant près de deux heures, il a répondu à nos questions portant sur une foule de sujets.

Ce politicien, les électeurs de l’ensemble de la province ont appris à le connaître de 2010 à 2014 lorsqu’il a occupé le poste clé de ministre des Finances dans le gouvernement de David Alward.

Force est de constater qu’il n’a pas beaucoup changé depuis cette époque. De son propre aveu, la vision comptable de la gouvernance qu’on lui connaissait est restée intacte.

«Je n’ai pas vraiment changé depuis que je me suis lancé en politique en 2010», dit-il d’entrée de jeu.

En 2013, lorsqu’il était chef de l’opposition officielle, Brian Gallant promettait de faire de la politique autrement.

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, c’est Blaine Higgs qui se trouve dans ces souliers. Il préfère parler de rendement, d’efficacité et de résultats que de vendre du rêve.

«Je crois que notre but doit être d’offrir de meilleurs services et des taxes moins élevées. L’occasion de faire cela est très réelle. J’ai vu cela (quand il était ministre). J’ai vu les finances de la province, je connais les opportunités au sein des ministères.»

Il dit vouloir mettre un frein à ce qu’il perçoit comme une tendance lourde au Nou­veau-Brunswick.

«Ce qui me dérange le plus, c’est qu’on a le cycle suivant: taxer plus, dépenser davantage et on sera mieux. Et ça n’a jamais fonctionné.»

Il affirme que si les progressistes-conservateurs avaient été réélus en 2014, ils auraient atteint l’équilibre budgétaire à la mi-mandat, et ce, sans augmenter la taxe de vente harmonisée (TVH) comme l’ont fait les libéraux de Brian Gallant.

Cette TVH, il ne s’engage d’ailleurs pas à la ramener à 13% parce qu’il ne sait pas combien d’argent aura déjà été promis et de dépenses auront déjà été mises en branle lors de son éventuelle prise au pouvoir en 2018.

Blaine Higgs sonne parfois plus comme un comptable que comme un politicien. Il ne cache pas ce penchant pour les chiffres.

«Pour moi, la seule raison de régler les problèmes financiers, c’est de pouvoir avoir les moyens de livrer les services qui sont importants pour la province, pour pouvoir faire des investissements en santé, en éducation et dans les services sociaux.»

Lorsque le budget est équilibré et que le gouvernement provincial est efficace, la population n’a pas à craindre pour l’avenir de ses écoles ou d’autres services, argumente-t-il.

Des résultats mesurables avant tout

Blaine Higgs veut que le gouvernement soit plus efficace et qu’il livre de meilleurs services. Surtout, il veut pouvoir mesurer les progrès accomplis.

«Ce ne sont pas des paroles en l’air. Je parle de résultats mesurables.»

Il mentionne le temps d’attente dans les hôpitaux, le nombre de Néo-Brunswickois qui n’ont pas de médecin de famille, la pauvreté, les soins à domicile et les résultats scolaires.

Des résultats concrets, il en veut aussi dans d’autres secteurs, notamment en ce qui a trait au développement économique.

«Je veux que les investissements comptent. Je veux que les investissements partout dans la province soient effectués dans des secteurs viables.»

Il voit les investissements dans le nord de la province à travers les mêmes lunettes.

Comme on l’a vu au cours des dernières années, les gouvernements ont tendance à ne pas injecter les fonds promis dans cette région. Cela leur a valu de nombreuses critiques.

Blaine Higgs voit les choses autrement. Il dit qu’il aimerait voir les médias et les institutions s’intéresser aux résultats obtenus et pas à savoir si les sommes promises ont été dépensées.

«Dépenser ce que vous avez promis n’est pas une mesure du succès.»

Contre l’élargissement de la route 11 et le nouveau pont de la Petitcodiac

Si l’on ne peut pas reprocher une chose à Blaine Higgs, c’est bien de nager avec le courant.

C’est on ne peut plus évident lorsqu’on lui parle de deux annonces récentes qui étaient attendues depuis longtemps: l’amélioration de la route 11 et la construction d’un nouveau pont entre Moncton et Riverview.

Dans les deux cas, le chef progressiste-conservateur est très critique. Il croit que le gouvernement provincial aurait eu intérêt à réparer des infrastructures vieillissantes plutôt que d’élargir la route 11 à quatre voies jusqu’à Bouctouche.

Il remet en question le besoin réel d’effectuer ces travaux et se demande si des voies de dépassement ne suffiraient pas à réduire le nombre de collisions.

«Oui, ce serait très bien d’avoir des routes à quatre voies partout dans la province. Ce serait très bien si l’on faisait plein de choses. Mais doit-on le faire aux dépens des soins de santé, aux dépens de l’éducation ou aux dépens des besoins que l’on a en ce moment dans notre système social?»

Blaine Higgs tient à peu près le même discours en ce qui a trait au nouveau pont qui enjambera éventuellement la rivière Petitcodiac. Il dit ne pas avoir vu de preuves qu’il s’agit d’un investissement nécessaire.

«Je n’ai pas vu d’étude environnementale qui indique que ça va avoir des effets à long terme. Et si l’on veut faire le tour de la province et démolir tous les ponts-chaussée ou toutes les infrastructures parce qu’elles ont un impact sur le débit d’eau, où va-t-on arrêter?»

Cette dépense, il se l’explique mal, c’est clair.

D’une main, le gouvernement investit des dizaines de millions pour construire un pont «dont on n’avait pas besoin» et de l’autre, il coupe les services aux régions rurales, comme il l’a fait en fermant le bureau de Service NB à Saint-Quentin, dit-il.

D’autant plus que la fermeture de ce bureau n’a pas permis d’économiser grand-chose, selon lui.

«Cela permet d’économiser quoi, 250 000$ ou quelque chose du genre? C’était important pour Saint-Quentin.»