Cambrioleurs recherchés à Moncton

La GRC enquête sur un vol à main armée survenu au dépanneur JM, sur le chemin Mill, à Moncton, mercredi.

Un peu après 18 h 30, un homme et une femme sont entrés dans le commerce avec une arme à feu et ils ont exigé qu’on leur remette de l’argent. Les deux ont fui les lieux avec une somme d’argent non dévoilée et des cigarettes. Personne n’a été blessé.

L’homme mesure environ 5 pi 10 po et a une carrure mince. Il parlait anglais.

La femme mesure environ 5 pi 5 po. Elle parlait anglais.

Quiconque a de l’information au sujet de l’incident est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400. Pour conserver l’anonymat, il est aussi possible de communiquer avec Échec au crime en allant en ligne à www.crimenb.ca, en composant le 1-800-222-8477 ou en envoyant un message texte (TIP212 + le message) à CRIMES (274637).