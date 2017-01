Campbellton cherche une nouvelle vocation pour son phare

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais le phare de Campbellton situé en face de la rivière Restigouche est en fait une auberge de jeunesse.

Ou était une auberge, devrait-on maintenant dire, puisque le conseil municipal a décidé de couper les vivres à cette commodité.

Construite au début des années 80, le phare de Campbellton est purement décoratif. Utilisé comme auberge, il comprend un dortoir d’une douzaine de lits. Ceux-ci pouvaient être loués à un prix modique, soit de 10$ (pour les enfants) à 25$ pour les adultes.

Mais voilà. Étant à la recherche de fonds pour équilibrer son récent budget, le conseil municipal de Campbellton y est allé de plusieurs mesures d’austérité. Et la fermeture de son phare – un item déficitaire récurrent – fait partie du lot.

À titre d’exemple, en 2016, la Ville a englouti 23 418$ en dépenses de toutes sortes pour faire fonctionner l’auberge et ce, durant la période estivale seulement. En contrepartie, celle-ci n’a généré que 7072$, pour une perte nette de 16 346$. Les données sont similaires pour les années antérieures.

Aux déficits continuels s’ajoute également une problématique au niveau de la sécurité puisqu’une personne doit être sur place durant la nuit, un rôle difficile à confier à des étudiants.

«Tout ça préoccupait beaucoup le conseil. Nous avons eu des discussions sérieuses sur le sujet, et le consensus que nous avons atteint était de ne pas ouvrir l’auberge pour l’été à venir», explique la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Si la décision de ne plus utiliser le phare comme auberge a été entérinée, la mairesse se dit prête à lui trouver une nouvelle vocation. Bien qu’aucune décision officielle n’ait encore été prise, elle a une petite idée de ce qu’elle aimerait voir dans ce phare.

«Ce coin précis de la ville est devenu, avec les années, un petit secteur riche au niveau historique. On a un monument en l’honneur des Acadiens (Odyssée acadienne), un autre en l’honneur des pionniers écossais (statue) et nous aurons probablement sous peu un grand wigwam ou tipi provenant de la Première Nation autochtone de Listuguj. J’aimerais donc que notre phare soit une sorte de continuité de cette évocation de l’histoire et du patrimoine de notre région.»

«Ça pourrait certainement être une valeur ajoutée à notre offre touristique. Ceci dit, ça peut être autre chose aussi. Nous sommes à la recherche d’idées. Je crois qu’il y a du potentiel avec cette infrastructure», indique Mme Anglehart-Paulin.

L’auberge du phare faisait partie du réseau HI (Hostelling International), une organisation à but non lucratif. On compte une soixantaine d’auberges affiliées à cette organisation au pays, et plus de 4000 sur la planète. Seulement deux faisaient partie du circuit néo-brunswickois, soit celle de Campbellton et une seconde dans la capitale.