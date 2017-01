Des homardiers de Kent réclament leur dû à Saint-Simon

Une dizaine de pêcheurs du comté de Kent sont venus dans la Péninsule acadienne vendredi pour obtenir des réponses. Selon eux, l’entreprise Bolero Shellfish Processing, à Saint-Simon, leur doit encore de l’argent pour du homard acheté cet été. Une rencontre avec le gérant Roger Foulem n’a pas réglé le problème, mais les discussions sont un pas dans la bonne direction, dit le pêcheur de Richibucto, Ronald Hébert.

Selon Ronald Hébert, de Richibucto, au début de la saison, qui s’est déroulée du 9 au 27 août, les pêcheurs recevaient environ 5.50$ à 6.00$ la livre de homards. À la fin de la saison, le prix a été ajusté à la hausse à environ 6.60$ la livre.

Un groupe d’environ 18 pêcheurs de homard provenant de Pointe-Sapin, Saint-Louis-de-Kent et Richibucto affirment que la vaste majorité des acheteurs ont respecté le prix de fin de saison. Bolero Shellfish Processing n’a pas emboîté le pas, dénoncent-ils. Un groupe d’eux ont voyagé du comté de Kent jusqu’à la Péninsule acadienne pour obtenir des réponses vendredi.

«C’est environ 3000$ à 4000$ par pêcheur. C’est beaucoup d’argent. Ça permet de réparer un bateau, un camion et tout ça», dit Ronald Hébert.

Le pêcheur est satisfait de sa rencontre avec le gérant de l’usine, Roger Foulem. L’ambiance était cordiale, dit-il.

«Aujourd’hui, ils n’ont pas pu parler au grand boss, mais ils espèrent pouvoir lui parler. On a eu des réponses. Dans une semaine, les pêcheurs devraient être satisfaits.»

«C’était calme, on n’est pas là pour se chicaner. On est là pour avoir des réponses.»

Roger Foulem espère pouvoir trouver une solution prochainement. D’après lui, Bolero n’est pas directement responsable de cette situation, car l’entreprise achète les produits par le biais d’un courtier.

«On a eu une rencontre très amicale avec ces gens. Nous sommes en train d’examiner ça pour voir ce qui a été payé pour qu’on puisse trouver un arrangement. C’est certain qu’ils veulent des réponses aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas vraiment leur en donner. Nous allons évaluer ça et d’ici la fin de semaine prochaine, on va leur revenir.»