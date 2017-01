Steve Levesque sera jugé pour meurtre non prémédité

Steve Levesque subira son procès en lien avec le meurtre de Denis Leblanc.

Le Restigouchois de 34 ans était de retour au Palais de justice de Campbellton vendredi alors que devait se tenir sa seconde enquête préliminaire suite aux incidents survenus le 12 août 2015 à Val d’Amoura. Un résidant de l’endroit, Denis Leblanc, 48 ans, avait alors été retrouvé sans vie à sa résidence après avoir été atteint mortellement par le projectile d’une arme à feu. Steve Levesque avait été appréhendé par les policiers peu de temps après ce crime. Accusé formellement de meurtre au second degré (non prémédité), il est en détention depuis.

Vendredi, ce dernier s’est présenté devant le juge Donald LeBlanc pour la tenue de son enquête préliminaire en lien avec cette accusation. Après l’examen d’un rapport d’expert, son avocat, Me Luc Roy, a toutefois déposé une motion indiquant que son client renonçait à cette procédure et demandait le renvoi de la matière à procès, demande qui lui fut consentie.

Il s’agira, rappelons-le, du second procès pour l’accusé en lien avec les incidents survenus lors de cette soirée. En septembre, il s’était présenté pour son enquête préliminaire afin de répondre à six chefs d’accusation découlant d’une tentative de vol à main armée, toujours dans le secteur de Val d’Amour.

Il était alors confronté à des accusations d’entrée par effraction, d’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction, de braquage, de s’être masqué le visage pour commettre une infraction, de possession d’une arme dans un dessein dangereux et d’usage négligent d’une arme à feu.

Comme ce fut le cas pour vendredi, Me Roy avait également concédé la tenue d’un procès.

Les deux procès seront distincts. Celui concernant le vol se déroulera le 20 novembre 2017 devant juge et jury. Dix jours ont pour l’occasion été réservés à l’horaire. La date du procès pour les accusations de meurtre non prémédité n’a toutefois pas encore été fixée. Elle devrait l’être lors de la prochaine séance des motions de la Cour du Banc de la Reine (février) ou, au plus tard, à la suivante (mars). L’accusé demeurera en détention jusqu’à la tenue de son procès.