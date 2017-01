Cocagne, de camp de réfugiés à communauté rurale [vidéos]

La danse, les rires, et l’histoire étaient aux rendez-vous pour le lancement des célébrations du 250e anniversaire de Cocagne, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, dimanche après-midi.

La municipalité est officiellement incorporée depuis trois ans maintenant, mais l’histoire de sa fondation remonte à il y a bien plus longtemps.

Cocagne était un camp de réfugiés pour les Acadiens survivants de la Déportation de 1755.

Le village s’est formé en 1767, lorsque quatre familles acadiennes déportées aux îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon ont décidé de s’y installer, espérant que l’Empire britannique les laisse vivre en paix.

La couronne leur a finalement concédé leurs terres six ans plus tard. Il s’agit de la première terre donnée au peuple acadien par l’Angleterre. Aujourd’hui, la municipalité compte plus de 2500 habitants.

Voilà qui démontre toute la résilience de ce peuple, souligne le maire, Jean Hébert.

«Les Acadiens ont toujours eu la tête dure. C’est dans notre sang!»

Après les discours, les violoneux sont montés sur les planches pour faire vibrer la foule. Le député de Kent-Sud, Benoît Bourque, a même gracié la salle d’un petit rigodon.

Des danseurs portant des vêtements d’autrefois se sont adonnés à une danse carrée.

L’ambiance était à la fête.

Pour couronner le lancement, la chanson thème du 250e anniversaire a été présentée par son compositeur, Daniel Léger. Intitulée «Le Pays de Cocagne», la chanson raconte l’histoire d’un villageois qui décide de partir vers l’horizon à la recherche du paradis. Après avoir parcouru le monde et être revenu à Cocagne, il réalise qu’il s’y trouvait tout ce temps.

La chanson pourra prochainement être entendue sur les ondes des radios communautaires.

Plusieurs activités ont été inscrites au calendrier du village pour célébrer l’anniversaire.

Les Acadiens et les Micmacs

Jim Augustine, de la première nation d’Elsipogtog, remercie le maire de Cocagne, Réjean Hébert, pour le cadeau de tabac qu’il venait de lui offrir. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Parmi les invités de marque présents à l’événement, l’un d’eux ressortait du lot. Jim Augustine, représentant de la première nation d’Elsipogtog, a pris la parole.

Il a lancé un appel au rapprochement entre les siens et les Acadiens, soulignant l’histoire commune des deux peuples.

«Pour tout vous dire, je suis un peu surpris que nous ne nous soyons pas rassemblés avant maintenant. Nous avons un passé semblable. Nous avons été persécutés et nous avons résisté. Nous sommes encore là aujourd’hui.»

L’homme a invité tous les gens de la municipalité à un pow-wow qui aura lieu à Elsipogtog le 11 juin, afin de célébrer le jalon du 250e et de rapprocher les deux communautés.

Le maire du village, Jean Hébert, lui a remis un cadeau de tabac en guise de remerciement, comme le veut la tradition.

«Bien avant 1767, les Premières nations vivaient ici et partout dans ce que nous appelons aujourd’hui le Canada. Il ne faut pas l’oublier», a dit le maire.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a été touché par l’invitation de Jim Augustine. Kevin Arsenault espère le geste que l’homme a posé fera écho.

«Il a parfaitement raison. Je l’ai dit quand je me suis présenté comme président de la SANB, et je le redis aujourd’hui. On a attendu bien trop longtemps avant de tenter de se rapprocher des Premières Nations. On a plus en commun avec elles qu’on pourrait le penser.»

Kevin Arsenault rappelle que bien des villages et villes néo-brunswickoises ont été construits sur des terres micmaques non cédées. Ils ont été maltraités par l’histoire.

«Je trouve triste qu’on doive utiliser la langue du conquérant (l’anglais) pour communiquer entre nous. Leur langue natale a presque été complètement effacée et c’est terrible. Si un peuple peut comprendre l’importance que revêt sa langue,c’est bien les Acadiens.»

Le président de la SANB, Kevin Arsenault, s’est dit touché de l’invitation de Jim Augustine. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

À 101 ans, la doyenne du village entend fêter!

Agnès Dupuis en a vu couler de l’eau sous le pont de Cocagne. La dame célèbrera son 102e anniversaire de naissance en mai.

Originaire de Bouctouche, elle est déménagée dans le village après avoir rencontré son défunt mari, dans les années 1940. Elle était de passage pour vendre ses gâteaux, lorsqu’il lui est tombé dans l’œil, se souvient-elle. Elle n’est jamais partie.

La dame a aujourd’hui six enfants, sept petits-enfants et tellement d’arrière-petits-enfants qu’elle ne peut garder le compte.

Le monde a bien changé, constate-t-elle.

«Il y a beaucoup plus de gens qu’avant dans le village, c’est certain. La technologie surtout, c’est ça qui m’impressionne le plus.»

Questionnée sur ses sentiments quant à l’anniversaire de la municipalité, la dame se sent nostalgique

«Ça me fait sentir mon âge à moi. Je ne pensais pas être ici aujourd’hui, mais je suis vraiment heureuse de voir tout le monde rassembler. Il y a de la belle musique. C’est très plaisant.»

Agnès Dupuis entend prendre part aux festivités du village au cours des prochaines semaines.