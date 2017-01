Il en coûtera plus cher pour vivre à Campbellton en 2017

Confronté à plusieurs pertes de revenu et des dépenses accrues, le conseil municipal de Campbellton s’est résigné à hausser son taux foncier de 0,259$ par 100$ d’évaluation, mettant ainsi un terme à une séquence de neuf années sans augmentation.

Le nouveau conseil municipal de Campbellton a adopté, mardi, ses budgets de fonctionnement général et d’eau et égout pour l’année 2017. Et les élus ont dû faire des choix déchirants cette année afin d’équilibrer ces budgets. Parmi ces choix, une hausse du taux foncier de 1,48%.

«On ne le fait pas de gaîté de cœur. Ce n’est pas plaisant d’arriver avec une hausse après neuf années de gel, mais il faut être réaliste», exprime, Stéphanie Anglehart-Paulin, qui en était à son premier exercice budgétaire au poste de maire

Le nouveau taux foncier sera donc établi à 1,7763$. L’impôt permettra à la municipalité de récolter 10 149 950$ sur un budget total de 14 297 341$. La hausse du taux foncier survient en dépit d’une augmentation de l’assiette fiscale de la communauté ainsi que de l’octroi de péréquation. Certaines pertes de revenus sont par contre venues contrebalancer ces entrées.

«Nous avons entamé notre processus budgétaire en cherchant plus d’argent que par le passé afin de tout balancer. Malheureusement, nous avions plus de dépenses que de revenus, et c’est dû à différents facteurs. On a défait une école, mais on est en train d’en construire une autre. On a aussi démoli une partie d’un hôpital (CHR), mais on sait que quelque chose d’autre s’en vient pour le remplacer», indique la mairesse.

«Bref, 2017 est une année difficile, une année de transition. Mais on devrait atteindre une plus grande stabilité l’an prochain (grâce aux revenus des nouveaux édifices en construction). Notre budget devrait être moins difficile à faire que celui de cette année. On espère pouvoir ramener tout ce que nous avons dû éliminer ou mettre en veille.»

Parmi les décisions difficiles, la Ville a dû sabrer dans certaines dépenses, comme les déplacements de la mairesse et du conseil, les dons, la formation de ses employés, les initiatives d’embellissement et promotionnelles ainsi que les octrois supplémentaires demandés par la Galerie Restigouche et la bibliothèque.

Le conseil, qui mise beaucoup sur le tourisme, a même été jusqu’à retirer sa participation à un salon touristique.

Les citoyens devront également composer avec une hausse de 6% de leur facture d’eau et égout (avec ou sans compteur d’eau), le budget étant fixé à 2 546 809$. Le conseil justifie cette mesure, entre autres, par l’augmentation des salaires, des coûts fixes et de l’achat de nouveaux équipements.

Une aussi augmentation viendra par ailleurs frapper les résidents de Campbellton, soit celle de la collecte des ordures qui passera de 52$ à 75$. Le loyer du parc de maisons mobiles de Mountain View sera également majoré de 25$ par mois.