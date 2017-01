Don d’organe: le N.-B. n’entend pas faciliter le processus

Il y a quelques semaines, le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a fait une proposition inattendue. L’élu voudrait que sa province soit la première au Canada à instaurer le consentement présumé en matière de don d’organes. En vertu de cette mesure, chacun est présumé donneur, à moins d’exprimer son refus lors de son vivant.

Le Nouveau-Brunswick est au courant des démarches en cours en Saskatchewan, mais n’a pas l’intention d’emboîter le pas de la province des Prairies, confirme Geneviève Mallet-Chiasson, porte-parole au ministère de la Santé.

Barbara Walls, directrice de la promotion de la santé à l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick et responsable d’un groupe de soutien de greffés pulmonaires, pense qu’au départ, les gens vont se contenter d’observer de près l’évolution du dossier en Saskatchewan. Si une telle initiative voit le jour ailleurs au Canada, ce sera probablement à la demande de la population.

«Les gens veulent voir ce qui va se passer là-bas. Ils ne misent pas nécessairement sur l’échec de l’initiative, mais ils veulent plutôt voir où il pourrait y avoir des difficultés et comment ils gèrent la situation.»

Le principe de consentement présumé pour les greffes d’organes prévaut dans plusieurs pays européens, dont la Belgique, la Slovénie, l’Autriche, l’Espagne et la France.

«Comme une renaissance»

Valérie Doiron, de Val-Comeau, près de Tracadie, va bientôt célébrer son 28e anniversaire. La jeune femme aime son travail et a de grands projets pour son avenir. Son mariage aura lieu cet été. Elle et son conjoint préparent le terrain sur lequel ils ont l’intention de construire une nouvelle maison.

Il y a quelques années, tout cela semblait impossible. Atteinte de fibrose kystique, Valérie Doiron a passé une bonne partie de sa jeune vingtaine au Centre hospitalier de l’Université de Montréal en attente d’une greffe de poumon.

«C’est la vie qui commence avec un peu de retard à cause de toutes les années que j’ai passées à l’hôpital, mais ça commence à se mettre en place.»

La jeune femme est en faveur du système de consentement présumé tel que proposé par Brad Wall. Pour devenir un donneur d’organes au Nouveau-Brunswick, il faut cocher la case appropriée sur le formulaire «demande de modification, remplacement ou renouvellement d’une carte d’assurance-maladie» disponible sur internet. Il est aussi possible de le faire par téléphone. Malgré cela, la famille du donneur a le droit d’imposer son véto.

«Il y a peu pour rappeler aux gens de signer leur carte. Beaucoup de gens me disent qu’ils ont oublié ou ils n’y ont pas pensé. Dans un système comme ils veulent mettre en place en Saskatchewan, les gens qui ne veulent absolument pas donner leurs organes signeraient leurs cartes, mais au bout du compte, il y aurait plus de donneurs.»

«Ça permettrait de sauver des vies, parce qu’on s’entend une greffe va bien au-delà de l’étape de la signature d’une carte. Après, ça passe par la famille. Si la famille refuse, ça s’arrête là. Après, les médecins doivent décider si les organes sont bons ou non. Ensuite, il faut voir si les organes sont compatibles avec le patient. Lorsque ce n’est pas le cas, le nombre de donneurs diminue encore. Il y a beaucoup d’étapes à franchir.»

Depuis sa greffe en avril 2014, Valérie Doiron profite de chaque moment.

«Ça change une vie. Dans le fond, sans greffe, les personnes qui en ont besoin n’auraient plus d’espoir pour continuer. C’est important. Beaucoup de personnes ont pu prolonger leurs vies grâce aux greffes et avoir des vies de qualité. C’est comme une renaissance. On a vu de si près la mort.»

En date de janvier 2017, 327 791 personnes au Nouveau-Brunswick étaient inscrites à titre de donneurs d’organes (soit environ 43% des habitants de la province).

Selon le Réseau de santé Horizon, qui gère le programme provincial d’organes et de tissus, 144 personnes sont en attente d’une greffe d’organes et 125 sont en attente d’une greffe de cornée.