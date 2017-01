Un épisode de verglas frappera le N.-B. en milieu de semaine

Environnement Canada a émis des avertissements météorologiques pour la majorité des régions de la province, dimanche après-midi. Les Néo-Brunswickois doivent donc se préparer à affronter un épisode de verglas, mardi et mercredi.

«Une intense dépression s’approchera du Nouveau-Brunswick mardi. Ce système devrait occasionner une longue période de grésil et de pluie verglaçante sur la province à compter de mardi matin», indique Environnement Canada.

«La bande de grésil et de pluie verglaçante se déplacera sur la moitié sud du Nouveau-Brunswick avant la fin de mardi après-midi et commencera à se propager sur les régions nord avant la soirée. À mesure que la bande de pluie verglaçante et de grésil glissera vers le nord au cours de la soirée, la pluie verglaçante se changera en pluie parfois forte sur les secteurs sud.»

«La pluie verglaçante pourrait néanmoins toucher le nord du Nouveau-Brunswick avant mercredi matin. Des vents forts du sud-est accompagneront également ce système.»

L’avertissement émis par Environnement Canada est notamment en vigueur pour la Péninsule acadienne, le Restigouche, le Madawaska, ainsi que les régions de Kent, de Miramichi, de Bathurst, de Fredericton, de Saint-Jean et de Grand-Sault.