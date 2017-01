Dalhousie hausse son taux foncier mais évite le pire

Si pour plusieurs une hausse de quatre sous du taux foncier représente un véritable scandale, à Dalhousie, on pousse littéralement un soupir de soulagement.

C’est qu’on s’attendait vraiment au pire dans la ville restigouchoise tout au long de 2016. Certains scénarios évoquaient même une hausse draconienne de 0,22 $ par 100$ d’évaluation.

L’adoption lundi soir par le conseil municipal du budget de fonctionnement pour 2017 – qui comprend une augmentation de 0,04$ par 100$ seulement du taux foncier – risque donc d’apaiser les citoyens qui s’attendaient à bien davantage.

Le taux passera de 1,72 $ à 1,76 $.

«C’est tout un tour de force que le conseil a réussi à faire», n’hésite d’ailleurs pas à dire Gail Fearon, mairesse adjointe et responsable du comité des finances.

«On a vraiment fait nos devoirs. Car malgré certaines coupures, les services à nos citoyens ne seront pas affectés. C’est vrai qu’on aurait bien voulu ne pas augmenter les impôts fonciers, mais dans les circonstances actuelles, on a réussi à éviter le pire. Et ce n’est pas terminé. On a fait un pas énorme cette année et on va continuer de scruter nos dépenses à la loupe», ajoute-t-elle, croyant de plus que le prochain exercice sera plus facile.

En chiffres, le budget de fonctionnement pour la prochaine année a été considérablement réduit. Il est passé de 6 283 360$ en 2016 à 5 910 22$ cette année, soit une différence de 373 145$. Et cela, en dépit de hausses au sein dans certains départements, comme les services de protection (police), les transports et les services récréatifs et culturels.

Le conseil a imposé une diète minceur aux services administratifs et de protection des incendies. En somme, ces économies sont en majeure partie le résultat de l’abolition de poste au sein de l’équipe municipale.

Ce que l’on craignait par-dessus tout au niveau du conseil, c’était la perte de l’évaluation foncière liée à la démolition de la centrale thermique d’Énergie NB. Cela dit, une partie de cette perte a été absorbée par l’arrivée de l’évaluation du nouveau foyer de soins. Dans les faits, l’assiette fiscale globale de Dalhousie a même légèrement augmenté (près de 3 millions $).

«Et on travaille fort pour continuer de la faire augmenter», ajoute le maire de l’endroit, Normand Pelletier, évoquant la récente politique du conseil qui se dit prêt à offrir gratuitement certains terrains (appartenant à la Ville) aux entrepreneurs sérieux qui songeraient à venir s’établir dans sa communauté.

«On demeure très optimiste…il faut l’être si l’on veut avancer», affirme-t-il.

À noter que le budget de fonctionnement pour le service d’eau et égouts demeure de son côté stable à 520$.