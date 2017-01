Gratuité: des étudiants d’établissements privés se tournent vers les tribunaux

Trois étudiants ont annoncé leur intention d’engager une poursuite contre le gouvernement provincial, estimant que son programme de gratuité scolaire viole les droits des étudiants des collèges et des universités privés.

Les trois requérants seraient admissibles au programme d’aide aux études s’ils n’étaient pas inscrits dans des établissements privés. Deux d’entre eux étudient au Oulton College, le troisième suit des cours à l’Université Crandall de Moncton.

Le gouvernement Gallant a fait le choix d’exclure du programme les 4500 étudiants inscrits dans les cinq universités privées et les cinquante collèges professionnels et spécialisés du Nouveau-Brunswick. L’initiative qui prévoit la gratuité scolaire pour les étudiants au revenu familial de

60 000$ et moins ne s’adresse qu’à ceux qui fréquentent l’une des six institutions publiques de la province.

Responsable du dossier, l’avocat de Moncton Michael Murphy estime que ces critères vont à l’encontre des droits de ces étudiants.

«Cela contrevient à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque l’article 15 protège contre toute discrimination fondée sur l’âge, la qualité parentale, le statut ou la situation sociale, écrit-il. Par ailleurs, le programme contrevient à l’article 7, car il exclut les requérants de la liberté de jouir d’un statut d’emploi et professionnel pour des raisons qui sont arbitraires, capricieuses et dépourvues de toute pertinence.»

Un avis en vertu de la Loi sur les procédures contre la Couronne a été déposé le 18 janvier, afin d’informer officiellement le gouvernement de l’imminence d’une poursuite. La demande d’audience sera déposée 60 jours plus tard.

«Nous avons amplement donné au gouvernement la possibilité de réagir et de faire avancer ce dossier, ajoute Me Murphy. Cet avis est la prochaine étape logique dans la quête d’égalité pour tous les étudiants du postsecondaire au Nouveau-Brunswick. Le fait est que les étudiants des collèges et des universités privés ne sont pas traités de manière équitable.»

Depuis mai, l’Association des universités et collèges privés du Nouveau-Brunswick (ACUPNB) crie à l’injustice et avait déjà menacé de poursuivre le gouvernement. Elle soutiendra financièrement les étudiants dans leur démarche.

«Nous avons clairement indiqué d’emblée que nous étions disposés à négocier et à collaborer avec la province, mais ce n’est pas ce qui est arrivé, déclare le président, Dale Ritchie. Tôt ou tard, quelqu’un devait passer à l’action – et ces étudiants sont allés de l’avant. Nous leur accorderons tout le soutien possible.»

La priorité ira aux institutions publiques

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail se dit prêt à défendre la position de son gouvernement devant les tribunaux.

«Leurs étudiants reçoivent des bourses autant voire plus que ceux des collèges communautaires et presque autant que les étudiants d’universités publiques», avance Donald Arseneault «Qu’ils aillent devant les tribunaux, nous ferons notre point à ce moment-là. C’est dommage qu’ils en aillent jusque-là, mais c’est leur décision.»

À quelques jours du dépôt du budget, il ne souhaite pas se prononcer sur un éventuel élargissement du programme d’aide aux études.

«Je ne peux pas vous garantir qu’ils feront partie du programme, je peux vous garantir qu’ils seront à la table pour en discuter», dit-il.

«On parle depuis de nombreuses années du sous-financement des universités publiques. Je dois m’assurer qu’elles aient le financement adéquat avant de passer à celles qui font des profits.»

Le ministre Arseneault souhaite que la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé soit revue, pour obliger les universités et collèges privés à rendre des comptes au gouvernement, notamment sur les droits de scolarité. Les établissements privés s’opposent à cette idée.

«Je leur ai dit que s’ils veulent avoir accès à plus de programmes gouvernementaux, il va falloir moderniser cette loi. Ce sont des institutions qui cherchent à faire des profits, avec des droits de scolarité de 15 000$ à 20 000$. La loi doit être modifiée pour plus d’imputabilité.»