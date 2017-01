L’école primaire régionale du Restigouche-Centre à mi-chemin de sa construction

Vu de l’extérieur, jamais on ne croirait que la nouvelle école communautaire du Restigouche-Centre sera fin prête pour cet automne, date anticipée pour la remise des clés au ministère de l’Éducation.

Une fois à l’intérieur, on se rend compte que tout est mis en œuvre pour que soit respecté ce délai. Près de 80 personnes de différents corps de métier travaillent chaque jour sur ce projet.

Le ministre de l’Éducation, Brian Kenny, a visité lundi le site de construction de la future école communautaire. Cette visite survient un an presque jour pour jour avant l’ouverture de ses portes aux élèves, soit janvier 2018.

L’école, rappelons-le, a été conçue pour accueillir environ 600 élèves de la maternelle à la 8e année. Cette clientèle sera le résultat de la combinaison des anciennes écoles primaires Rendez-vous des jeunes de Saint-Arthur, Apollo XI de Campbellton, Versant Nord d’Athoville et Mgr Melanson de Val d’Amour.

Les travaux ont débuté en mars dernier. On se trouve donc pratiquement à mi-chemin de la construction.

«Ce que l’on constate, c’est que ça va très bien», explique Éloi Doucet, directeur des services éducatifs et financiers au District scolaire francophone Nord-Est.

«Nous respectons parfaitement l’échéancier prévu. Nous n’avons pas rencontré de problèmes majeurs qui auraient eu pour effet de ralentir considérablement le chantier. Actuellement, l’école est chauffée, ce qui fait que l’avancement des travaux peut se continuer sans problème. D’ici quelques semaines, nous allons même installer les fenêtres. Nous devrions donc recevoir l’école le 15 octobre, ce qui nous donnera environ deux mois et demi pour tout finaliser avant la rentrée des élèves», ajoute-t-il.

BIOMASSE

Calquée à bien des chapitres sur sa grande sœur de Balmoral (Mosaïque du Nord), cette école respectera les normes environnementales LEED sans toutefois proposer un système de chauffage identique (géothermie).

«On avait certains défis à ce niveau en raison des dimensions du site, alors nous avons opté pour la biomasse. Avec ce choix, on respecte une propriété spécifique de la région, le Restigouche étant réputé pour la force de son industrie forestière», indique Kevin Arseneau, responsable des bâtiments au DSF-NE, notant que ce système sera appuyé, en cas de besoin (surtout lors de journées très froides ou à l’occasion de l’entretien de la chaudière à biomasse) par un système fonctionnant au propane.

Cette année, le gouvernement provincial devrait investir tout près de huit millions $ afin de terminer cette école, un projet estimé à quelque 25 millions $. Le ministre et député local, Donald Arseneault, tenait à ce que son confrère de l’Éducation voit l’avancée des travaux.

«Il reste encore beaucoup à faire, mais on a un bel aperçu vers où ça s’en va», confie-t-il.

À noter que bien qu’il y ait de nombreuses rénovations dans plusieurs établissements du DSF-NE, il s’agit ici de la seule nouvelle école en construction.

«Personnellement, j’espère que ça va inspirer d’autres communautés à faire de même», souligne de son côté le ministre Donald Arseneault, fier du travail accompli par les différentes communautés de la grande région du Restigouche.

«Elles n’ont pas eu peur de se regrouper et mettre l’enfant d’abord. On l’a fait en premier dans le Restigouche-Est avec la Mosaïque du Nord (école qui regroupe les élèves de Balmoral, Dundee et Eel River Crossing), on le voit ici aujourd’hui avec cette école, et on le verra sous peu avec la nouvelle école primaire anglophone (Atholville, Campbellton et Tide Head). On est un bon exemple à suivre, je crois», estime ce dernier.