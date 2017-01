Campbellton: une peine de huit ans pour des crimes sexuels commis sur trois jeunes

Il était leur beau-père depuis plusieurs années et aujourd’hui, il se retrouve derrière les barreaux après avoir trahi leur confiance.

L’atmosphère était lourde mardi matin au Palais de justice de Campbellton alors qu’est tombée la sentence d’un homme de Dalhousie ayant reconnu sa culpabilité à de multiples actes à caractères sexuels sur trois jeunes personnes, toutes âgées de moins de 16 ans.

L’homme de 42, dont on ne peut dévoiler l’identité afin de protéger ses jeunes victimes, a été arrêté à l’automne 2015 et les faits qui lui sont reprochés s’avèrent particulièrement sordides. Entre janvier et août 2015, donc sur une période de plusieurs mois, l’homme et sa conjointe de l’époque – la mère desdites victimes – se sont servi des enfants pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Le couple a même poussé l’audace en allant jusqu’à filmer plusieurs de ces scènes (dont certaines dans la salle de bain, à l’insu de leurs victimes). Ces vidéos ont d’ailleurs été déposés en preuve.

L’homme et la femme étaient en couple depuis environ sept ans. L’individu connaissait donc très bien les trois victimes.

C’est une des victimes, tombée par hasard sur les vidéos, qui a dénoncé le couple. Celui-ci a été mis en état d’arrestation peu de temps après cette dénonciation. Lors de la perquisition qui s’est par la suite déroulée au domicile, les policiers ont découvert plusieurs images et vidéos à caractère pornographiques (dont de la pornographie infantile) à l’intérieur de différents ordinateurs.

À sa première comparution (novembre 2015), l’homme a plaidé non coupable. Il a toutefois été mis en arrestation, quelques mois plus tard (mai), après avoir rompu une ordonnance de non-contact avec sa coaccusée. Il était incarcéré depuis cette date.

En septembre dernier, il a reconnu sa culpabilité à un total de huit accusations, soit possession et production de pornographie juvénile, attouchements sexuels (sur différentes victimes), incitation à des contacts sexuels (sur différentes victimes), de voyeurisme et de non-respect d’un engagement pris envers la Cour.

Mardi au Palais de justice de Campbellton, l’heure était maintenant à la sentence. La juge Brigitte Sivret devait, entre autres, étudier une soumission conjointe préparée par la Défense et la Couronne. Celle-ci proposait une peine d’incarcération de huit ans de laquelle serait soustrait le temps purgé par l’accusé depuis sa mise en détention préventive (soit l’équivalent de 54 semaines).

Pour la juge, il était clair que la nature des infractions mérite une longue période d’incarcération. Parmi les facteurs aggravants, elle a notamment évoqué les abus eux-mêmes, mais aussi l’âge des victimes ainsi que leur proximité avec leur agresseur (lien de confiance). Mais par-dessus tout, elle a repris la pensée de la procureure du dossier, Me Karen Lee, à l’effet que ces jeunes resteront à jamais marqués par les agissements des deux adultes.

À l’inverse, la juge a également pris bonne note du casier vierge de l’accusé et du fait qu’il a annoncé tôt dans le processus judiciaire son intention de plaider coupables aux accusations. Ce dernier fait joue grandement en sa faveur puisqu’il a permis d’éviter un procès, donc d’éviter aux victimes d’avoir à témoigner (publiquement) des sévices qu’ils ont subis et, du coup, leur faire revivre des souvenirs douloureux, un contexte qui aurait pu s’avérer doublement traumatisant pour eux.

La juge a ainsi accepté la recommandation conjointe, non sans ajouter deux mois supplémentaires pour l’accusation spécifique de non-respect d’engagement. Une fois la sentence ajustée, l’accusé se retrouve avec un terme d’emprisonnement total de sept ans et six semaines. À cela s’ajoute une inscription à vie au registre des délinquants sexuels ainsi que la prise d’un échantillon d’ADN. De plus, il ne pourra utiliser internet pour une période de dix ans suivant sa libération, à moins que ce ne soit pour des fins pédagogiques ou de travail. Durant cette même période, il lui sera aussi interdit de posséder une arme à feu. Il ne pourra non plus se trouver seul en présence d’enfants et, de surcroît, devra s’abstenir d’entrer en contact avec ses victimes.

Invité à prendre la parole, l’accusé a tout simplement refusé d’ajouter quoi que ce soit, question de ne pas ajouter au fardeau des victimes. Son avocat, Me Dave Paulin, a toutefois pris soin d’indiquer à la Cour que son client reconnaissait ses torts, qu’il était prêt à en payer le prix. Il songe aussi à suivre une thérapie sur la déviance sexuelle, question de donner un tournant positif à sa vie.

Rappelons que la coaccusée dans cette affaire connaîtra à son tour sa sentence le 23 mars prochain. Elle a reconnu sa culpabilité à de multiples accusations, dont inceste