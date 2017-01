Dominic Cardy se rapproche des progressistes-conservateurs

L’ex-chef du Nouveau parti démocratique, Dominic Cardy, est sur le point de faire une annonce sur son avenir en politique. Un saut chez les progressistes-conservateurs est plus que jamais probable.

Dominic Cardy a quitté la direction du NPD en claquant la porte le 1er janvier, exaspéré par les pressions exercées par l’aile gauche du parti. Des tensions internes ébranlaient la formation politique depuis plusieurs mois déjà.

Dans la foulée de son départ, lui et le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, se sont fait la cour par déclarations et interviews interposées. Les choses ont progressé depuis, selon les principaux intéressés.

En rencontre éditoriale, jeudi dernier à l’Acadie Nouvelle, Blaine Higgs a confié qu’il a discuté avec Dominic Cardy depuis sa démission du NPD.

Il n’a pas non plus caché le fait qu’il soit tout à fait ouvert à collaborer avec M. Cardy, et ce, même s’il n’avait pas de nouvelle concrète à annoncer à ce sujet.

«Je crois qu’il est authentique. J’ai espoir que nous trouverons une façon de travailler ensemble dans l’avenir. Pour le moment nous n’avons rien conclu, mais j’ai bon espoir que nous trouverons le moyen de travailler ensemble.»

Blaine Higgs n’a cependant pas souhaité préciser si l’ancien leader néo-démocrate était susceptible de l’aider en coulisses ou s’il pouvait être appelé à se présenter comme candidat aux élections de 2018 sous la bannière progressistes-conservatrice.

«Il est encore trop tôt pour faire un commentaire là-dessus. Evidemment, Dominic Cardy va jouer un grand rôle lorsque viendra le temps de prendre cette décision, à savoir s’il veut se présenter à nouveau et quel rôle il peut jouer. Mais je crois qu’il existe une place significative pour lui dans cette province.»

Lorsque nous avons tenté de l’amener à en dire davantage sur ce qu’il envisage, le chef progressiste-conservateur n’a pas mordu. D’un ton léger, il s’est contenté d’éviter la question.

«On a discuté depuis qu’il a démissionné. Donc je…je crois bien qu’on va voir où tout ça nous mènera», a-t-il dit.

«C’est absolument quelque chose que je considère»

En entrevue téléphonique, Dominic Cardy confirme qu’il a discuté avec des militants de divers horizons ces dernières semaines afin de parler de son avenir.

«Les discussions les plus poussées ont été avec M. Higgs. On a déjà eu la chance de travailler ensemble lorsqu’il était ministre des Finances», dit-il.

Il précise qu’il n’a pas encore arrêté son choix, mais qu’il évalue sérieusement la possibilité de se joindre aux progressistes-conservateurs.

«Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas pris de décision finale, mais c’est absolument quelque chose que je considère.»

Plusieurs questions restent en suspens. Il doit d’abord décider s’il veut faire le saut. En effet, s’il passe chez les progressistes-conservateurs, il devra aussi voir s’il souhaite le faire à titre de candidat éventuel ou s’il va demeurer en arrière-scène.

«J’ai eu beaucoup d’appels de militants du Parti progressiste-conservateur qui disent “on a besoin de toi dans l’Assemblée, serais-tu intéressé à te présenter comme candidat aux élections?” Mais je pense aussi qu’il y a beaucoup de choses à faire en arrière-scène.»

Plusieurs facteurs pèseront dans la balance, selon lui. «Il y a un impact sur ta vie personnelle lorsque tu te présentes comme candidat. Et si tu n’as pas d’histoire dans un parti, il y a toujours la possibilité que les gens se disent “mais qui est ce gars-là?”», mentionne-t-il.

Il assure qu’il n’a pas encore pris sa décision, mais que cela ne saurait tarder. Il indique que l’on aura de ses nouvelles «au cours des prochains jours».