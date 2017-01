Des fermetures d’écoles en attendant le verglas

En attendant la tempête de verglas qui doit commencer à s’abattre mardi matin sur la province, plusieurs écoles ont fermé leurs portes.

Du côté francophone, la plupart des établissements du District scolaire sud ont annulé les cours aujourd’hui, à l’exception des écoles de Baie Sainte-Anne, de Miramichi, de Richibucto, de Rogersville et de Saint-Louis-de-Kent.

Les établissements des districts scolaires anglophones sud, est et ouest sont toutes fermées.

Environnement Canada a émis, dimanche, un avertissement de pluie verglaçante pour l’ensemble de la province en prévision de mardi. Le Sud sera le premier touché. La tempête montera graduellement vers le Nord, où les conditions commenceront à se détériorer en soirée mardi.

D’importantes accumulations de verglas sont prévues, ce qui risque de compliquer les déplacements.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses. Une accumulation de glace pourrait casser des branches d’arbres. Il pourrait y avoir des pannes des services publics», prévient Environnement Canada.

Des vents du nord-est pouvant atteindre 90 km/h sont également à prévoir, principalement dans le sud de la province.

Dans le détail

Dans le détail, Environnement Canada prévoit qu’un cocktail de neige et de grésil débutera mardi matin dans le Sud pour se transformer en pluie verglaçante. Ces précipitations seront accompagnées de vents pouvant atteindre 80 km/h. Entre 30 et 60 mm de pluie verglaçante sont attendus mardi. Les températures devraient atteindre -2 C.

La pluie verglaçante se poursuivra dans la nuit de mardi à mercredi alors que l’intensité des vents devrait légèrement diminuer.

Mercredi, le mercure pourrait grimper jusqu’à 6 C. Le temps sera pluvieux.

Dans le Nord, un mélange de grésil et de neige commencera à s’abattre sur la région en soirée mardi. La quantité de précipitations pourrait atteindre 25 cm. De la pluie verglaçante s’ajoutera à ce cocktail un peu plus tard. Des rafales pouvant atteindre 70 km/h sont attendues. Le mercure devrait se maintenir à environ -3 C.

Les précipitations se poursuivront mercredi.