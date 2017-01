Une franchise Tazza Caffe ouvrira bientôt à Grand-Sault

Une quatrième franchise Tazza Caffe ouvrira sous peu ses portes en Acadie, cette fois, à Grand-Sault.

Les travaux de construction, évalués à près de 600 000$, ont déjà débuté et vont bon train a indiqué Gilles Paulin, le franchisé du café bistro.

L’ouverture du Tazza Caffe, qui pourra accueillir 75 clients, est prévue le 8 février.

L’établissement sera situé au même emplacement que l’hôtel Quality Inn, sur la route 144.

Il remplacera en quelque sorte le restaurant familial Près du Lac, qui a fermé ses portes l’automne dernier.

«Tout est refait à neuf, il n’y aura plus aucune trace de l’ancien restaurant avec de nouvelles couleurs, un nouveau mobilier et un service au volant», a expliqué Gilles Paulin.

Le commerce prévoit procéder à l’embauche de 25 employés à temps plein et à temps partiel.

Le café bistro Tazza Caffe est déjà présent à Tracadie, Shippagan et à Saint-Isidore.

La bannière semble traîner derrière elle une excellente réputation.

Les utilisateurs du site Web Tripadvisor qui l’on visité à Tracadie ne tarissent pas d’éloges à son endroit, considérant le Tazza Caffe comme étant le 2e meilleur restaurant de la région.

Ils sont nombreux à souligner l’ambiance décontractée et la qualité du service et des produits servis.

«On va mettre l’accent sur le service à la clientèle avec un service bilingue, une chose qu’on ne retrouve pas nécessairement dans les chaînes de restauration rapide servant du café», affirme Gilles Paulin, qui est également propriétaire de la bannière de l’hôtel Quality Inn Grand-Sault avec son frère Bruno Paulin.

Tazza caffe est un nom italien signifiant simplement tasse à café.

«Étant originaires de la Péninsule acadienne, nous avons pris connaissance des franchises Tazza Caffe de cette région. Nous nous sommes dit que le concept serait idéal pour les gens de Grand-Sault pour offrir à la population un endroit confortable et relaxant pour prendre un café pour manger santé», expliquent les deux franchisés.

Des projets pour plus de 5 millions $ en chantier à Grand-Sault en 2017

Des investissements du secteur privé et gouvernemental chiffrés entre 5 et 10 millions $ sont à prévoir à Grand-Sault au cours de la prochaines année.

Le maire Marcel Deschênes précise que des quelques-uns des projets ont été approuvés et seront mis en branle au cours des prochaines semaines. Il cite en exemple l’ouverture d’un nouvel hôtel, d’un foyer de soins privé ou encore d’édifices à logements.

Il ajoute que d’autres initiatives sont sur la table et qu’il ne reste plus qu’à attendre le feu vert des promoteurs. À ce cela s’ajoute la réfection de fond en comble du boulevard Broadway.

«Les gens devront être patients au centre-ville, ça ne sera peut-être pas le meilleur été pour circuler à Grand-Sault», a avoué le maire Deschênes.

Pour bien promouvoir son développement économique, la Ville de Grand-Sault a besoin des meilleures infrastructures possibles, a dit le maire Deschênes. La semaine dernière, les gouvernements fédéral et provincial ont confirmé leur participation dans six projets d’amélioration du système d’eau et d’égout de la municipalité pour des investissements de l’ordre de 800 000$.

«Les améliorations ne sont pas faites uniquement pour accommoder les nouveaux projets qui verront le jour en 2017, mais pour améliorer l’ensemble de notre réseau d’aqueduc», a souligné le maire Deschênes.

Six initiatives seront réalisées à Grand-Sault soit l’ajout d’une étape de désinfection pour le système UV (ultra-violet) de la lagune ventilée, des réparations au réservoir de la rue Harley Hill, l’amélioration du bassin de rétention du Boulevard Éverard-Daigle, l’inspection des bornes fontaines ainsi que des études sur l’annulation possible de la station de pompage de la rue Leclerc et sur la distribution de l’eau.

(Avec la collaboration du journaliste Gilles Duval)