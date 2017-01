Marijuana médicinale: la police fait le grand ménage à Saint-Jean

Une importante opération policière menée mardi matin à Saint-Jean s’est soldée par le démantèlement de pas moins de six dispensaires de marijuana médicinale.

Le coup d’envoi de ce grand ménage a été donné à 10h, alors que l’Unité intégrée des crimes de rue de la police de Saint-Jean a investi différents commerces situés au centre-ville et dans l’est de la ville portuaire.

Cette unité est composée d’agents provenant de la police de Saint-Jean, du service de police régional de Kennebecasis et de la GRC.

Les commerces qui ont été la cible des policiers sont BCW Medical, King Canna ainsi que deux succursales des magasins Medicinal Grounds et HBB Medical.

Une vingtaine de policiers ont participé à l’opération qui s’est soldée par plusieurs d’arrestations et par la saisie de stupéfiants.

Au total, 12 personnes ont été arrêtées et formellement accusées de possession de stupéfiant dans le but d’en faire le trafic. Les accusés ont tous été libérés sous promesse de comparaître.

«L’exécution mardi des mandats de perquisition aux dispensaires de marijuana médicale non autorisés de Saint-Jean ne devrait pas surprendre bien du monde», a déclaré le chef du Service de police de la Ville de Saint-Jean, John Bates.

«Nous avons été très clairs en affirmant que ces dispensaires sans permis contreviennent à la loi. À ce titre, nous avons mené une enquête qui a abouti à ces perquisitions», a-t-il ajouté.

Le chef Bates dit être tout à fait conscient que le gouvernement fédéral entreprend des travaux et modifiera sans doute toute la législation relative à la possession, à l’utilisation et à la distribution légale de marijuana.

«Nous ne pouvons toutefois pas émettre d’hypothèses en ce qui a trait au moment où ces modifications à la loi seront apportées. Nous prétendons donc que les dispensaires qui ont fait l’objet de cette enquête fonctionnaient illégalement», a affirmé John Bates.

C’est la deuxième fois ce mois-ci qu’un corps policier du N.-B. fait une razzia dans ce type de commerce.

Au début janvier, deux personnes ont été arrêtées derrière le comptoir d’un commerce affirmant vendre de la marijuana thérapeutique sur la rue Subway, à Campbellton.

Le dispensaire, de la chaîne Dr Greenthumb, avait ouvert ses portes à peine quelques jours plus tôt.

Une quantité importante de marijuana et d’argent avaient été saisis.

«On ne peut pas légalement faire la vente de marijuana comme ça au Canada. Pour le moment, on peut s’en procurer auprès de producteurs autorisés, mais seulement pour des fins médicinales. Et pour ce faire, on doit avoir une prescription d’un docteur. Pour le reste, l’importation, l’exportation, et la vente de marijuana, tout ça demeure illégal. Le dispensaire de Campbellton fonctionnait donc dans l’illégalité», avait alors indiqué la GRC.