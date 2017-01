Shippagan: le programme de Gestion de PME attire l’attention du magazine Maclean’s

Il y a quelques années, Gaetan Lanteigne, professeur en Gestion de la petite et moyenne entreprise, a constaté que les méthodes d’enseignement n’étaient pas adaptées au 21e siècle. Sous son impulsion, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la Péninsule acadienne, a modifié son approche. La technologie et le travail d’équipe sont maintenant au cœur de l’apprentissage.

Les changements ont porté leurs fruits. Ils ont même récemment attiré l’attention de la revue anglophone Maclean’s, qui a consacré un article au programme de Gestion de PME offert à Shippagan dans une édition spéciale dédiée aux collèges et universités.

Le site Internet academica.ca, une veille en éducation postsecondaire, a inclu l’article dans son top 10 des textes à lire le 23 janvier.

«C’est quand même impressionnant. Le Maclean’s est quand même réputé au Canada», s’exclame Gaetan Lanteigne.

Depuis l’automne 2013, Gaetan Lanteigne et les autres enseignants du programme, transmettent leurs connaissances aux étudiants par le biais du modèle PECT (Pédagogie en environnement collaboratif et technologique), plus communément connu sous son nom en anglais, Scale-Up. L’établissement est l’un des premiers au Nouveau-Brunswick francophone à l’avoir implanté.

Scale-Up a été développé par des chercheurs de l’université de la Caroline du Nord, aux États-Unis, à la fin des années 1990. Le but est de favoriser l’interaction entre les étudiants. À Shippagan, les écrans ont remplacé les tableaux. Les étudiants sont réunis en groupe dès le premier jour de cours. Les techniques d’enseignement traditionnelles sont mises de côté. Les gens comme Gaetan Lanteigne agissent plutôt comme des guides ou mentors.

«À la base, c’est un modèle des États-Unis que nous avons adapté pour la Péninsule acadienne et le Nouveau-Brunswick. On voit des résultats concrets. Nos étudiants sont beaucoup plus prêts pour le marché de travail.»

L’un des objectifs de ce programme de 40 semaines est de préparer les étudiants au marché du travail. Il y a quelques années, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick a publié un rapport évoquant les préoccupations des entrepreneurs francophones de la province. Le travail d’équipe, le savoir-être et la communication figuraient parmi les trois compétences demandées par les entrepreneurs.

«Par exemple, au lieu de calculer des choses dans l’air du temps, nous donnons des exemples concrets aux étudiants. Ça peut être la préparation d’un plan marketing pour une entreprise privée. En ce moment, on monte un projet de soirée casino qui va avoir lieu en avril. Au lieu d’avoir un projet fictif, ce sont toutes des choses réelles et tout est géré par les étudiants.»

Cette année, douze étudiants sont inscrits au programme.

Dans le passé, plusieurs diplômés ont mis en application leurs connaissances dans le monde des affaires.

«L’an dernier, un jeune s’est lancé en affaires dès juin. Il a ouvert une firme de communications vidéo. Une autre personne veut démarrer un restaurant. En plus, tous sont prêts pour le marché de travail.»