Tracadie: le maire n’a pas réussi à réduire les dépenses publiques autant qu’il le souhaitait

Après plusieurs semaines de débat, la Municipalité régionale de Tracadie a enfin adopté son budget pour l’année 2017.

Le maire Denis Losier souhaitait réduire les dépenses publiques afin de réaliser des économies significatives, mais les propositions n’ont pas fait l’unanimité au sein du conseil municipal. Certaines actions ont dû être mises sur la glace.

Les membres du conseil ont approuvé à l’unanimité l’adoption d’un budget d’environ 12,3 millions$. Le taux de taxation dans le secteur urbain de Tracadie-Sheila demeure inchangé à 1,39$ par 100$ d’évaluation.

«C’est le même taux depuis les dernières quelques années. On a évité une augmentation. Je pense que c’était une des préoccupations de la population. (…) Je suis heureux de la situation, mais je vais être encore plus heureux si nous réussissons à faire plus d’économies à l’avenir pour rendre la municipalité plus efficace qu’elle l’est aujourd’hui.»

Vingt-et-un autres taux ont été adoptés dans les quartiers ruraux, ils varient de 0.69$ par 100$ d’évaluation dans le Canton-des-Basques à 0.85$ par 100$ d’évaluation à Haut-Rivière-du-Portage.

Selon Denis Losier, les taux correspondent aux recommandations formulées dans le cadre du regroupement municipal entre l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila et les DSL environnants.

Le maire Losier espérait notamment sabrer les dépenses des commissions municipales qui gèrent les affaires environnementales, la vie active et la culture. Le budget combiné de ces trois organismes était d’environ 700 000$ en 2016.

«Il y a eu quelques économies, mais pas aussi significatives que ce que j’avais présenté au cours des dernières semaines.»

Le maire entend poursuivre la révision des comptes municipaux en 2017.

«S’il y a des changements, on pourra redistribuer l’argent selon les recommandations du conseil dans d’autres secteurs.»

Le budget du fonds d’eau et d’égout s’élève à 1 993 000$. Les coûts pour le service de la distribution d’eau et la collecte des eaux usées ont tous les deux été fixés à 275$ par unité.

Élimination

La majorité des membres du conseil municipal se sont prononcés en faveur de l’élimination du département du développement économique et touristique. Deux élus s’y sont opposés. Cela ne signifie pas que Tracadie abandonne les projets de développement.

Le maire prévoit de créer une nouvelle entité, dont le nom provisoire est Avenir MRT (Municipalité régionale de Tracadie).

«L’entité pourrait compter des agents communautaires dans différents secteurs. On veut une équipe en mesure d’accompagner les entrepreneurs et d’inciter les entreprises à s’installer ici.»

Le directeur actuel du département, Marcel Brideau, perd son emploi.

«On s’est entendu pour que, dans les prochaines semaines, il y ait création d’un nouveau poste, doté d’une nouvelle description de tâches. On veut continuer à investir dans le secteur économique.»