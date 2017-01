Grand-Sault: congédiée en raison de sa santé mentale?

Une animatrice de radio de Grand-Sault accuse son ancien employeur de l’avoir congédié pour une question de santé mentale.

Maria McLean était jusqu’à tout récemment l’animatrice de l’émission d’après-midi de la station radiophonique K93, qui est propriété de Bell Media et dont les studios sont situés à Grand-Sault.

La jeune femme a dévoilé le récit de son drame professionnel mercredi sur sa page Facebook ainsi que sur le site web spécialisé dans le journalisme Canalandshow.com.

L’animatrice, qui est âgée de 24 ans, digère difficilement son renvoi par son employeur qui fait pourtant la promotion de la santé mentale au Canada par l’intermédiaire de la populaire journée et campagne Bell Cause pour la cause.

Ironiquement, cette histoire a éclaté au grand jour la journée même où se tient l’évènement annuel qui vise entre autres à lutter contre la stigmatisation et à l’encouragement par l’exemple de la santé mentale au travail.

«Bell parle de mettre fin à la stigmatisation entourant la maladie mentale, mais quand j’ai eu besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, la station de radio de Bell m’a virée», raconte Maria McLean.

Cette dernière explique avoir été congédiée le 12 janvier, et ce à peine 60 minutes après avoir avisé son employeur que son médecin lui avait prescrit deux semaines de repos ainsi que deux nouveaux médicaments.

«J’étais nerveuse, mais j’avais une note de médecin en main. Mes patrons devraient comprendre, n’est-ce pas? J’étais sûr qu’ils comprenaient et appréciaient mon honnêteté, je me suis senti libéré à ce moment», explique Maria McLean.

Le destin en a finalement décidé autrement et la surprise a été totale pour l’animatrice qui affirme pourtant avoir reçu la veille de son renvoi une offre pour l’animation d’une émission à partir de juin.

«Peut-être que je n’aurais pas dû partager autant d’informations avec mes collègues et que j’aurais dû jeter la note du médecin sur le plancher de ma voiture. Peut-être aurais-je dû continuer de prétendre que tout allait bien, mais à l’intérieur je souffrais. Si j’avais choisi ces options, je suis certaine que j’aurais encore un emploi aujourd’hui», se désole Maria McLean.

