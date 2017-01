Une autre nuit sans électricité dans des milliers de foyers

Les équipes d’Énergie NB travaillent d’arrache-pied pour rétablir le courant dans les dizaines de milliers de foyers toujours privés d’électricité au Nouveau-Brunswick, à la suite de la tempête de verglas qui a déferlé sur la province mercredi.

Plusieurs familles se préparent à passer une deuxième soirée dans le noir, sans chauffage. Heureusement, plusieurs ont trouvé refuge chez des parents ou des amis plus chanceux, ou qui ont des génératrices. Puisque ces appareils fonctionnent à l’essence, les stations-services ont été prises d’assaut. Plusieurs sont à sec. Des municipalités ont mis des refuges à la disposition des familles.

À 20h, plus de 95 000 clients étaient toujours sans électricité. Les régions les plus touchées sont Moncton, Shediac, le comté de Kent et la Péninsule acadienne.

Énergie NB prévoit que 90% des clients auront de l’électricité en fin de soirée mercredi dans les régions de Rothesay, Bathurst, Eel River, St Stephen et Woodstock.

La société d’État prévoit que 50 % des clients auront du courant jeudi, en fin de soirée, à Moncton, Sussex, Sackville, Shediac et Bouctouche.

Dans la région de Fredericton, 95 % des clients devraient avoir de l’électricité jeudi, en fin de soirée.

Le verglas a causé de lourds dommages aux poteaux électriques et aux arbres.

Les centres de réchauffement suivants ont été ouverts pour les résidents touchés par les pannes de courant:

Bouctouche – Centre KC Irving, 30, rue Évangéline;

Hampton – centre communautaire, 808, rue Main. Le centre sera ouvert jusqu’à 18 h 30 et il sera possible de prendre une douche jusqu’à 16 h;

Miramichi – Golden Hawk Recreation Centre, 8, avenue Pollard;

Miramichi – The Goodie Shop, 20, rue Fountain Head;

Paquetville – Manoir Édith B. Pinet, 1189, rue des Fondateurs;

Rexton – poste d’incendie;

Rogersville – bureaux municipaux;

Shediac – centre multifonctionnel;

Pointe-du-Chêne – centre des loisirs; et

Riverview – Coverdale Recreation Centre jusqu’à 22 h.