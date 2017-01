Le nombre de foyers privés d’électricité continue d’augmenter

Un poteau électrique est tombé à Moncton au coin du chemin Mountain et de la rue Sheraton Green. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le nombre de pannes de courant continue d’augmenter au Nouveau-Brunswick après les fortes précipitations tombées pendant la nuit.

Vers 12h45, Énergie NB rapportait pas moins de 1450 pannes sur son site internet. Au total, près de 133 500 foyers n’ont pas de courant, soit plus du tiers des abonnés de la société d’État.

Quelque 40 000 résidences n’ont pas d’électricité à Moncton et près de 20 000 dans la Péninsule acadienne.

Énergie NB annonce que 120 équipes ont été dépêchées sur le terrain et s’affairent à réparer les pannes lorsqu’il est sécuritaire de le faire. Elle demande aux résidents de se tenir à l’écart des lignes endommagées et des arbres tombés à proximité.

«Nous voyons une forte accumulation de glace épaisse sur les lignes, l’équipement ainsi que sur les arbres. Cette glace épaisse et lourde fait plier les arbres sur les lignes d’électricité», indique l’entreprise publique sur Twitter.

Dans la Péninsule acadienne, on rapporte que plusieurs routes sont partiellement immergées et jonchées de branches d’arbres qui ont cédé sous le poids de la glace, ce qui complique les déplacements.

À Caraquet, la route principale est barrée à la hauteur du magasin Lanteigne Sports, sur le Boulevard Saint-Pierre Ouest. Une équipe d’Énergie NB s’affaire à réparer un poteau électrique brisé.

À Caraquet, la route principale est barrée à la hauteur du magasin Lanteigne Sports, sur le Boulevard Saint-Pierre Ouest. La photo a été prise vers 10h30. – Acadie Nouvelle: David Caron

À Moncton, un poteau électrique a été arraché par le vent à Moncton au coin du chemin Mountain et de la rue Sheraton Green. Plusieurs arbres sont tombés dans le secteur nord de la ville.

Certaines rues inondées ont été fermées à la circulation. Les trottoirs sont très glissants par endroits.

À Dieppe, un avis de faire bouillir de l’eau est en vigueur pour une centaine de résidences du chemin Melanson.

Selon la GRC, une dizaine de sorties de route ont été signalées dans la province mais aucun blessé n’est à déplorer.

7 à 10 heures de pluies verglaçantes

Certaines rues inondées ont été fermées à la circulation mercredi matin. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Claude Côté, météorologue d’Environnement Canada, prévoit une amélioration des conditions météorologiques au cours de la journée.

Mercredi matin, seul le Nord-Est était concerné par les précipitations. Le plus gros de la tempête s’est fait sentir dans le sud de la province en fin d’après-midi et pendant la nuit de mardi à mercredi.

«Certains secteurs du sud de la province ont subi 7 à 10 heures de pluies verglaçantes et de grésil, suivi de précipitations sous forme de pluie allant jusqu’à 50 millimètres par endroits», rapporte Claude Côté.

Fermetures massives

Les écoles des Districts scolaires francophones Sud, Nord-Ouest et Nord-Est sont fermées, à l’exception du centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean et de l’École des Pionniers de Quispamsis.

Les conditions météorologiques et l’absence d’électricité ont entraîné de nombreuses fermetures. Le campus de Moncton de l’Université de Moncton est fermé pour la journée, celui de Shippagan n’ouvrira pas avant midi.

Le réseau de santé Vitalité avec la fermeture pour la journée de la clinique de phlébotomie de Dieppe, le bureau de la Santé publique de Moncton. Les chirurgies électives prévues aujourd’hui au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont sont annulées.

Dans la zone Acadie-Bathurst, les bureau de la santé mentale et communautaire et de la Santé publique sont fermés jusqu’à midi. Le Centre de santé de Paquetville n’ouvrira pas ses portes aujourd’hui.

Postes Canada interrompt la livraison du courrier à Edmundston, Campbellton, Bathurst, Miramichi, Moncton, Sussex, Fredericton et Woodstock.

Des gestes de solidarité

Le Sud-Est est la région la plus touchée. De nombreux citoyens de Moncton ont passé la nuit sur un fond sonore des sirènes des services d’urgence en plus d’entendre des transformateurs de lignes électriques exploser.

Des milliers de personnes ont aussi passé la nuit sans lumière et sans chauffage pour finalement se réveiller et ne pas être en mesure de cuisiner ou de prendre une douche. Le YMCA de Moncton a décidé prêter main-forte.

«Nous avons la chance d’avoir de l’électricité et du chauffage. Toute personne qui veut se réchauffer et prendre une douche est la bienvenue aujourd’hui. Il suffit d’apporter une pièce d’identité et votre serviette. Conduisez prudemment», a écrit l’établissement sur Facebook.

À Bouctouche, la salle Guy A. Richard du Centre JK Irving est ouverte au public afin d’offrir un endroit où les gens dans le besoin peuvent se réchauffer.

À Shediac, la municipalité a décidé d’ouvrir le centre multifonctionnel à tous les habitants de la région qui souhaiteraient trouver de la chaleur, du courant…et une bonne tasse de café.