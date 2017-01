Trump donne le feu vert à la construction du mur à la frontière avec le Mexique

Conformément à ses promesses électorales en matière d’immigration, le président américain Donald Trump a donné le feu vert, mercredi, à deux mesures visant à contrer l’immigration illégale et à renforcer la sécurité et les contrôles frontaliers aux États-Unis.

«Nous avons parlé de cela depuis le début», a lancé M. Trump alors qu’il signait deux documents à cet effet au cours d’une cérémonie au département de la Sécurité intérieure. Un peu plus tôt, il avait accueilli le secrétaire de ce département, le général à la retraite John Kelly, nouvellement confirmé dans ses fonctions.

La signature du nouveau président des États-Unis permettra notamment d’enclencher le processus de construction d’un mur à la frontière américano-mexicaine, projet qui a fait la marque de M. Trump en campagne électorale.

Mercredi après-midi, la Maison-Blanche n’avait toujours pas fait circuler les documents signés par le président ni fourni de détails aux journalistes.

Quoi qu’il en soit, M. Trump considère son annonce de mercredi comme une concrétisation de son engagement à adopter la ligne dure en matière d’immigration, notamment en construisant un mur séparant les États-Unis de leur voisin du sud.

Selon toute vraisemblance, les contribuables américains devraient payer pour les coûts initiaux. Le président américain continue toutefois d’assurer que le Mexique paiera ultimement la facture, affirmant que le pays voisin remboursera les frais par des moyens qui n’ont pas été spécifiés.

«Il y aura un paiement; ce sera sous une forme, peut-être, compliquée», a dit M. Trump dans une entrevue accordée au réseau ABC, plus tôt mercredi.

Le président mexicain pourrait annuler sa visite

Si M. Trump a maintes fois martelé qu’un mur serait érigé, son porte-parole Sean Spicer s’est montré plus évasif, mercredi, soutenant que le président avait ordonné la construction «d’une vaste barrière physique».

Un haut responsable du gouvernement mexicain a déclaré mercredi que le président Enrique PeIna Nieto « envisageait » d’annuler sa visite à la Maison-Blanche prévue la semaine prochaine, après la signature par le président Trump du décret sur la construction du mur.

Le président mexicain a déjà affirmé à plusieurs reprises que son pays n’assumerait pas les frais pour la construction du mur. Ce projet suscite un tollé au Mexique, où plusieurs estiment que M. PeIna Nieto s’est montré trop faible face aux prises de position de M. Trump concernant les Mexicains.

Les documents signés mercredi par le président américain auront aussi pour effet d’augmenter le nombre de patrouilles frontalières et d’agents de contrôle de l’immigration et des douanes. L’administration Trump souhaite aussi mettre fin à une pratique souvent décriée par les républicains, celle d’arrêter les immigrants illégaux et de les relâcher s’ils promettent de rencontrer les autorités en matière d’immigration à une date ultérieure.

M. Trump devrait en outre signer d’autres décrets, plus tard cette semaine, visant à restreindre l’entrée de réfugiés aux États-Unis.

La proposition actuelle du président Trump est de suspendre l’admission des réfugiés pendant quatre mois et d’interdire l’entrée de personnes provenant de pays majoritairement musulmans. C’est ce qu’a indiqué une source anonyme qui travaille pour un organisme de réflexion sur les politiques publiques relatives à l’accueil de réfugiés, et qui a affirmé avoir été informée dans les détails de ce qui se prépare.

Le feu vert donné mercredi pourrait également entraîner la suspension du financement des « villes sanctuaires », ces municipalités qui refusent d’arrêter ou de détenir des immigrants arrivés en sol américain illégalement.

En ce qui concerne le mur, M. Trump pourrait s’en remettre à une loi adoptée en 2006, qui a permis la construction d’une barrière frontalière sur un peu plus de 1100 des quelque 3200 kilomètres qui séparent les États-Unis du Mexique.