Verglas: plus de 100 000 foyers sans électricité

La tempête de verglas qui a balayé le Nouveau-Brunswick a plongé plus 100 000 personnes dans le noir.

Mercredi matin, il y avait toujours plus de 110 130 clients d’Énergie NB qui était privé d’électricité.

La région du Grand Moncton a été la plus affectée. Plus de 41 500 clients étaient sans courant à 6h30. Dans le comté de Kent ils étaient plus de 10 600 et dans la Péninsule acadienne, 7400.

Nos équipes vont s’occuper uniquement des clients prioritaires et des situations d’urgence ce soir. (2/2) — Energie _NB (@Energie_NB) January 25, 2017

Plusieurs n’avaient aussi plus accès à internet.

De nombreux citoyens de Moncton ont passé la nuit sur un fond sonore des sirènes des services d’urgence en plus d’entendre des transformateurs de lignes électriques exploser.

Toutes les écoles du District scolaire francophone Sud sont fermées pour la journée. Toutes les écoles du District scolaire francophone Nord-Est sont aussi fermées pour la journée. Le campus de Moncton de l’Université de Moncton est aussi fermé en raison de la panne.

Tous les trajets de #CodiacTranspo sont annulés jusqu’à avis contraire. Mise à jour prévue vers 10 h. — Ville de Moncton (@VilledeMoncton) January 25, 2017

Dans la Péninsule acadienne, on rapporte que plusieurs routes sont partiellement immergées et jonchées de branches d’arbres qui ont cédé sous le poids de la glace, ce qui complique les déplacements.