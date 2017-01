Loi d’Ellen: VéloNB optimiste

Après Moncton, Saint-Jean et Edmundston, c’était au tour des conseillers de la Ville de Dieppe d’appuyer la Loi d’Ellen, lundi soir.

«Comme avide cycliste je suis ici pour vous demander, conseillers et conseillères de la ville de Dieppe, votre appui pour l’adoption de la Loi d’Ellen comme nouvelle loi provinciale au Nouveau-Brunswick », a lancé Mike LeBlanc, un résident de Dieppe accompagné par plusieurs cyclistes lors de la réunion du conseil municipal de la cité lundi soir.

Les membres du conseil municipal ont entendu le message de M. LeBlanc en offrant, quelques minutes plus tard, leur appui unanime au projet de loi. Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, en a profité pour rappeler le travail fait par la municipalité au cours des années pour rendre le transport actif plus sécuritaire.

«On est particulièrement fier du travail que la municipalité a fait au cours des 20 dernières années pour le développement d’un réseau de sentiers qui protège vraiment nos cyclistes et on a, depuis au moins une dizaine d’années, des voies cyclables qui sont quand même assez larges. On a élargi plusieurs chemins pour permettre ça, mais c’est sûr qu’on a tous un bon bout de chemin à faire encore», a déclaré M. Lapierre.

Ellen Watters était une grande athlète. Elle venait de faire son entrée dans le monde du cyclisme professionnel en joignant l’équipe internationale de Colavita/Bianchi. Après avoir été percutée par un automobiliste à Sussex alors qu’elle effectuait un entraînement le 23 décembre, elle est décédée de ses blessures cinq jours plus tard.

Son décès «incompréhensible» aux yeux de plusieurs a entraîné un grand mouvement de solidarité et de revendication pour un meilleur encadrement du cyclisme au Nouveau-Brunswick et surtout une loi mieux définie.

«En plus du mètre pour Ellen, nous demandons au gouvernement de réviser la loi sur les véhicules à moteur en ce qui concerne les bicyclettes. Ce travail a été entamé en 2015 par VéloNB et présenté au gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais la loi n’a pas encore été adoptée», a indiqué M. LeBlanc.

Wayne Arrowsmith, de VéloNB, soutient que son organisme est en constante communication avec le gouvernement provincial afin de faire avancer le dossier.

Une rencontre a eu lieu entre les cyclistes et le gouvernement provincial le 12 janvier.

«C’était très positif et nous sommes optimistes que ça ira de l’avant», a avancé Arrowsmith.

Le groupe de défense des intérêts des cyclistes aimerait que la Loi d’Ellen soit en vigueur à temps pour la saison estivale, mais Fredericton est loin de vouloir s’engager.

«C’est ce que nous espérons, mais le gouvernement ne veut pas se plier à un échéancier. Ils nous ont donné des raisons et nous leur avons demandé de nouveau à quelques reprises, mais ils ont toujours dit non. Nous leur avons cependant rappelé que l’Île-du-Prince-Édouard, la semaine avant notre rencontre, a promis de légiférer sur deux lois similaires et qu’elles seront en vigueur un peu plus tard cette année. En Nouvelle-Écosse, il y a six ans, ç’a pris six mois seulement avant de changer la loi », a indiqué M. Arrowsmith.

La Loi d’Ellen exigerait des automobilistes de laisser un mètre d’espace entre leur voiture et un cycliste lorsqu’ils effectuent un dépassement à 50 km/h ou moins. Cette zone tampon serait de 1,5 mètre si la voiture circule à plus de 50 km/h. Plusieurs modifications à la Loi sur les véhicules à moteur sont aussi réclamées.

«Le but de ces changements est tout simplement de rendre les routes plus sécuritaires pour les cyclistes et les conducteurs de véhicules à moteur. Les statistiques indiquent que 63% des adultes au N.-B. sont obèses, rouler à vélo sur des routes sécuritaires est certainement un moyen d’améliorer cette statistique», a rappelé Mike LeBlanc.

Le groupe de revendication de VéloNB poursuivra sa tournée des municipalités afin d’obtenir encore plus d’appui pour la Loi d’Ellen. Une pétition sera aussi bientôt déposée à l’Assemblée législative.