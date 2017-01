Rogersville: la coop jette ses produits plutôt que d’en faire don aux sinistrés

La Coopérative de Rogersville jette ses légumes et ses fruits plutôt que d’en faire don aux sinistrés du verglas de la municipalité, sous les ordres de son fournisseur, Sobeys Québec. Kevin Arseneau, élu au conseil d’administration, claque la porte et accuse le géant alimentaire de préférer ses profits au bien-être des membres de sa communauté.

«C’est inconcevable», se désole celui qui est également président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Le Centre d’urgence de Rogersville, établi à l’édifice municipal, bourdonne d’activités depuis mercredi matin. Les employés et les bénévoles sont à pieds d’œuvre pour fournir de l’aide au sinistré, qui s’y rendent pour se réchauffer et profiter d’un repas chaud.

Kevin Arseneau est passé à la Coopérative de Rogersville jeudi matin pour demander des fruits et des légumes pour les gens du village. Un représentant de Sobeys, sur place, l’a avisé que c’était impossible, que tout devait être jeté. Kevin Arseneau n’en croyait pas ses oreilles.

«Il m’a dit d’utiliser mon gros bon sens, qu’il ne fallait rien donner pour pouvoir réclamer un dédommagement auprès de l’assureur. J’ai répondu qu’il y a des gens qui n’ont pas d’électricité depuis 48h, qu’ils ont faim, et vous autres, vous allez jeter des fruits et des légumes qui sont encore comestibles? C’est quoi qui n’a pas de bon sens ici?»

L’élu est revenu à la charge un peu plus tard en matinée, cette fois du côté du président du conseil d’administration. Fernand Gaudet aurait indiqué qu’il fallait respecter la décision de Sobeys Québec. Kevin Arseneau a donné sa démission sur-le-champ.

«J’ai été élu pour représenter les gens de Rogersville. Je ne me tiendrai pas derrière cette décision-là. Ce n’est pas “ma coop, ma communauté”, c’est “ma coop appartient à Sobeys, c’est Sobeys qui décide”.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de contacter Fernand Gaudet, mais il n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Kevin Arseneau n’en décolère pas. Il n’a pas l’intention d’en rester là.

«Je crois que les membres ont de sérieuses questions à se poser. Vous pouvez être certain que je vais être présent à l’assemblée générale annuelle.»

La maire déçue

Pierrette Robichaud garde un goût amer de la décision de la Coopérative de Rogersville. La maire a également tenté de raisonner les dirigeants en matinée, mais sans succès.

«Les muffins, leur date d’expiration était aujourd’hui (jeudi). J’ai dit “donnez-les nous, on va les passer tout de suite”, ils ne voulaient pas. Je comprends pour la viande et les produits laitiers, mais pas pour les légumes et les fruits.»

Dans un moment de crise, l’entraide devrait primer sur tout le reste, poursuit-elle.

«C’est comme pour notre centre d’urgence. Je ne peux pas dire aux gens de Colette ou d’Acadieville qu’on sert juste la population de Rogersville. Ça ne se fait pas. On accepte tout le monde, 24h sur 24h. Une fois le sinistre terminé, là on évalue les coûts.»

Pierrette Robichaud estime qu’il s’agit de la pire crise à s’être abattue sur sa municipalité. Elle remercie tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte, tant au travers de dons en nourriture qu’en temps.

Les pompiers ont fait un travail exceptionnel, dit-elle.

«Ils ont fait du porte-à-porte à toutes les maisons de la communauté pour s’assurer que tous les citoyens étaient corrects. Beaucoup de gens chez nous sont d’un âge assez avancé. C’est bien beau mettre des messages sur Facebook, mais ce n’est pas tout le monde qui y a accès.»

Sobeys Québec plaide la sécurité publique

Sobeys Québec affirme qu’aucun fruit et légume entier n’a été éliminé, contrairement à ce qui a été dit à Pierrette Robichaud et à Kevin Arseneau.

Un employé interviewé sur place par L’Acadie Nouvelle s’apprêtait à jeter des tonnes de fruits et de légumes.

«Nous suivons les directives», a-t-il indiqué.

Jointe au téléphone, Anne-Hélène Lavoie, porte-parole de Sobeys Québec, assure que la salubrité alimentaire est un enjeu incontournable pour le fournisseur.

La démarche de Sobeys s’appuie sur les lignes directrices et instances gouvernementales, ainsi que sur la gestion du risque, fait-elle valoir.

Comme le magasin est privé d’électricité depuis plus de 30 heures, la nourriture qui n’a pu être maintenue hors de la zone de danger des températures a été détruite. Ils représentaient un risque de toxi-infections alimentaire, poursuit la porte-parole.

«On parle entre autres des aliments périssables tels que les produits laitiers, carnés et prêts-à-manger, ainsi que les fruits et légumes transformés. […] Aucun fruit ni légume entier n’a été éliminé», a-t-elle indiqué.