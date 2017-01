Le sénateur Percy Mockler réclame un resserrement des liens avec le Maine

Devant l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump et le vent de protectionnisme qui souffle aux États-Unis depuis son assermentation, le sénateur Percy Mockler souhaite la tenue prochaine d’un sommet Maine-Nouveau-Brunswick.

Le sénateur néo-brunswickois réclame du premier ministre Brian Gallant le retour d’un tel sommet afin de resserrer nos liens avec nos voisins américains.

«Il nous faut saisir cette opportunité pour resserrer nos liens avec le Maine, étant donné que le gouverneur Paul LePage est un des proches alliés du nouveau président. De plus, maintenir de bonnes relations et tisser des liens d’amitié avec le Maine est la clef pour nous assurer des opportunités et du développement économique dans notre province», affirme Percy Mockler.

Selon lui, le Nouveau-Brunswick et l’État du Maine ont beaucoup de dossiers en commun, que ce soit l’agriculture, la pêche, la forêt ou encore l’énergie.

«Il y a nécessité de vivre ensemble et de faire du commerce ensemble. Le premier ministre Gallant devrait penser à mettre sur pied un sommet NB-Maine dans les 18 prochains mois afin de resserrer nos liens et contrecarrer toute tentative de protectionnisme venant de la nouvelle administration américaine à Washington», insiste le sénateur originaire de Saint-Léonard.

Percy Mockler a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’il ne s’inquiète pas des visées et du discours protectionniste de Donald Trump.

«M. LePage est un francophone, un ami de notre province et un des premiers républicains à avoir publiquement appuyé Donald Trump. Il a la main sur la porte du président», soutient le sénateur néo-brunswickois.

Selon lui, le Nouveau-Brunswick demeure un chef de fil en matière d’agriculture, d’aquaculture, ainsi que dans les produits forestiers et de la mer.

De plus, le sénateur conservateur estime que la province peut également compter sur des infrastructures industrielles d’importance comme la raffinerie Irving de Saint-Jean et le terminal de gaz naturel liquéfié qui alimentent le Maine ainsi que les autres États américains de la Nouvelle-Angleterre.

«Ces États représentent au-delà de 80% de nos marchés d’exportation. C’est très, très important de maintenir de bonnes relations avec nos voisins américains», ajoute Percy Mockler.

En 2004, le premier ministre Bernard Lord et le gouverneur du Maine, John E. Baldacci, avaient assisté à une conférence qui s’était déroulée dans les localités limitrophes de Saint-Léonard (N.-B.)/Van Buren (Maine) et d’Edmundston (N.-B.)/Madawaska (Maine).

Vers le milieu des années 1980, le ministre des Relations intergouvernementales et internationales, Percy Mockler, et Paul Violette, qui était alors leader de la majorité au Sénat du Maine, ont coprésidé un événement semblable

La requête du sénateur Mockler est bien accueillie

Le souhait exprimé par Percy Mockler, de tenir prochainement un sommet Maine-Nouveau-Brunswick, a été bien accueilli par l’ensemble de la classe politique et le milieu des affaires.

Le gouvernement dit vouloir valoriser ses relations avec l’État du Maine et prioriser le maintien des relations commerciales et économiques entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. De plus, le premier ministre Brian Gallant fait activement la promotion de relations solides entre le Canada et les États-Unis par ses contacts directs avec les gouverneurs et d’autres dirigeants.

Le premier ministre Gallant explique avoir rencontré le sénateur Mockler à ce sujet en décembre.

Le bureau du premier ministre a indiqué que le Nouveau-Brunswick participe activement à des forums tels que la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada ainsi que l’Alliance des provinces du sud-est des États-Unis.

«Avec la forte dépendance de l’économie du Nouveau-Brunswick à l’endroit des États-Unis, tout travail permettant aux entreprises d’ici de faire plus d’échanges et de solidifier leurs relations avec nos voisins américains serait certainement bien accueillie par les PME de la province», soutient Louis-Philippe Gauthier, directeur des affaires provinciales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Le chef de l’opposition à l’Assemblée législative, Blaine Higgs, estime que le sénateur Mockler a soulevé un point pertinent et opportun.

«J’espère que le premier ministre appréciera sa sagesse et considérera sa suggestion. N’oublions pas qu’en 2014 nous avons signé une entente avec le gouverneur du Maine afin d’encourager le développement économique et d’appuyer la création d’emplois entre le Maine et le Nouveau-Brunswick», a affirmé le chef progressif-conservateur.