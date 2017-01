Verglas: une situation «inquiétante» dans la Péninsule acadienne

La tempête de verglas qui a balayé le Nouveau-Brunswick de mardi à mercredi a frappé dur. Plus de 77 000 abonnés d’Énergie NB étaient sans courant jeudi en fin d’après-midi.

La situation est particulièrement «inquiétante» dans le nord de la province, spécialement dans la Péninsule acadienne, a indiqué Gaëtan Thomas, président-directeur général d’Énergie NB.

«On a bien avancé dans la région de Moncton. La majorité des autres régions, à part Miramichi et le nord du Nouveau-Brunswick, on peut dire que par vendredi soir que la majorité des clients aura de l’électricité. Dans la région nord, on est à la première journée; à la journée d’évaluation. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire aujourd’hui quand on sera en mesure de rétablir le courant», a indiqué M. Thomas en conférence de presse jeudi après-midi.

Par la fin de la journée jeudi, il devait avoir jusqu’à 75 équipes d’Énergie NB dans la Péninsule acadienne. Des ingénieurs et des coordonnateurs ont aussi été envoyés sur place. La situation dans ce secteur de la province est rendue très complexe en raison du poids de la glace et du nombre de poteaux qui se sont affaissés.

«La surcharge des glaces dans le Nord a été extraordinaire. On a rarement vu des accumulations de glace à ce niveau-là. On des accumulations qui sont de trois à quatre fois supérieures à ce que le design que nos lignes peuvent accepter».

«Ce n’est pas juste opérer des fusibles ou des disjoncteurs, c’est beaucoup plus compliqué que ça. Par vendredi matin, il y aura beaucoup d’activités. Je prévois que nous aurons jusqu’à 100 équipes et si on en a besoin de plus, on pourra en avoir plus puisqu’on a fait beaucoup de progrès dans le reste de la province», a ajouté le PDG.

Énergie NB ne peut garantir que tous ses clients de la Péninsule acadienne auront de l’électricité par le week-end, mais le dirigeant de la société d’État assure que tous les efforts seront faits en ce sens.

«Ça dépend de combien d’équipes on peut mobiliser par vendredi et ça va dépendre aussi de la température. On croit qu’on aura fait beaucoup de progrès par vendredi soir et on croit que par la fin de semaine qu’une bonne partie des clients seront rebranchés, mais ça va dépendre des conditions météorologiques», a-t-il expliqué.

Au plus fort des pannes, 133 000 abonnés d’Énergie NB étaient sans courant. Plus de 100 000 clients ont été rebranchés au cours de la tempête qui a commencé affliger le sud de la province mardi soir pour se déplacer vers le nord mercredi.

«On a rétabli l’électricité à plus de 100 000 personnes. Vous allez me demander pourquoi ça ne marche pas. C’est parce qu’il y a eu des pannes multiples à certains endroits. Alors on rétablissait la ligne, la tempête continuait et il y avait une surcharge qui causait une interruption. Alors, tous les moyens ont été pris pour s’assurer que nous ayons un rétablissement le plus tôt possible», a expliqué M. Thomas.

Plus de 35 heures dans le noir

Denis Surette habite dans un immeuble à logement du centre-ville de Moncton. Après avoir été privé de courant pendant plus de 35 heures, il a été rebranché jeudi matin.

«C’était difficile par bout, mais ça aurait pu être pire. Puisqu’il ne faisait pas vraiment froid dehors et que j’habite au troisième étage, on a été en mesure de garder assez de chaleur», a expliqué M. Surette qui a profité de la chaleur à la place Champlain et de la bonté d’un ami qui l’a accueilli un certain temps aussi.

Steve Hachey de Shediac Bridge est dans une situation un peu plus difficile. Après plus de 36 heures sans électricité, il n’avait toujours pas de courant jeudi midi. Lui, sa conjointe et ses enfants âgés de 2 et 5 ans réussissent à bien s’en tirer en chauffant au bois. Cependant, sans électricité, ils ne peuvent faire fonctionner la pompe qui achemine l’eau de leur puits à la maison familiale.

«Chez nous, on a un puits. Donc quand tu manques d’électricité, tu manques d’eau. Il y a des gens qui n’ont pas de chauffage ni d’eau. Nous, on est chanceux, on a du chauffage et on a une source d’eau pas loin, à environ 600 pieds. On peut donc aller chercher de l’eau là. Le pire, c’est la nourriture dans le réfrigérateur. On a déjà tout perdu, je crois», a expliqué M. Hachey qui ne sait toujours pas quand sa demeure sera rebranchée.

Près de 20 000 foyers étaient toujours sans électricité dans le Grand Moncton en fin d’après-midi jeudi. Dans la Péninsule acadienne, 21 500 étaient privés de courant. Dans le comté de Kent ils étaient plus de 11 300 et à Shediac, 4200.

«J’aimerais vraiment encourager nos clients à faire preuve de patience et à éviter les routes qui sont bloquées. Il ne faut pas passer par dessus les fils, ils peuvent être électrifiés. On est en train de continuer l’évaluation des dommages», a plaidé M. Thomas.