Le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska «en avance sur celles du Québec»

Même si aucune étude concrète le prouve, les intervenants du secteur de l’éducation estiment que la présence accrue des nouvelles technologies au Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska (CAHM) de Clair favorise les capacités d’apprentissage des élèves pour les matières scolaires traditionnelles.

Le colloque Clair2017, qui prendra fin samedi, met en vedette les pratiques innovatrices du CAHM dans l’utilisation de technologies de l’information et des communications pour les apprentissages. Plus de 325 intervenants des secteurs gouvernemental et de l’éducation y prennent part.

Représentante de la Commission scolaire de la Capitale et de l’école Saint-Sacrement au Québec, Sonya Fiset est de cet avis.

«Je suis convaincue que cela joue tout d’abord un rôle important sur la motivation à l’école de l’élève et aussi dans ses capacités globales d’apprentissage», a-t-elle mentionné.

Originaire de la France et habitant au Québec, Charles Sol, qui a été enseignant pendant 15 ans, se dit aussi convaincu.

«Un bon élève va réussir dans n’importe quel contexte. Mais je suis persuadé qu’en développant ses aptitudes pour les technologies, par ricochet il améliorera ses capacités d’apprentissage en général», a-t-il signalé.

Sonya Fiset s’est dite impressionnée de la liberté accordée aux élèves qui travaillent en équipe dans un esprit de collaboration.

«Cette école est nettement en avance sur celles du Québec. Et tout cela se passe au niveau élémentaire. Je suis une passionnée des technologies et je vois ici des équipements que je ne connais pas. Ça ne se passe pas nécessairement dans un cadre rigide, on laisse beaucoup de place à l’aspect créatif. Chaque élève progresse à son rythme. Il peut aller plus loin à mesure qu’il améliore ses capacités et connaissances», a-t-elle ajouté.

Peu d’établissements scolaires élémentaires au Nouveau-Brunswick offre un tel éventail de possibilités technologiques à leurs élèves. Le directeur Roberto Gauvin est l’un des grands artisans de cette désignation à l’effet que le CAHM est l’école «techno» au Nord-Ouest.

«La technologie change rapidement et nous essayons toujours d’apporter quelque chose de nouveau pour nos élèves», a-t-il précisé.

Charles Sol n’en revient pas de la synergie qui émane du CAHM.

«Ça prend un engagement de tout le monde pour réaliser des projets comme ceux-là. Cette école est nettement en avance sur ce qui se fait ailleurs. Elle gagne en crédibilité et elle devient aussi une belle vitrine pour les compagnies qui oeuvrent dans le milieu de l’informatique. Le système permet une grande liberté de création aux élèves. Il semble y avoir une relation durable entre eux et les enseignants. On brise pratiquement les liens hiérarchiques. L’école fait l’achat des équipements et l’enfant devient en quelque sorte le leader dans ce projet-pilote», a-t-il poursuivi.

Sonya Fiset reconnaît que si les élèves du Québec visitaient le CAHM, plusieurs en seraient jaloux.

«Pour réussir un tel modèle, ça prend des enseignants passionnés qui veulent guider les jeunes. C’est faisable et on espère qu’on y parviendra aussi au Québec. Si on imprègne les élèves dès leur jeune âge à la façon positive d’utiliser les technologies, ils deviendront des adultes responsables et ils pourraient être moins portés sur des mauvais comportements comme le piratage», a laissé entendre Mme Fiset.

Le directeur du CAHM, Roberto Gauvin, estime que les élèves ne sont jamais perdants à développer leurs compétences et aussi des traits de caractère.

«Si un élève rencontre un pépin en fabriquant un robot et qu’il doit expérimenter 30 fois avant que ça fonctionne, il développe aussi sa persévérance et ça, on ne l’évalue pas dans les examens traditionnels», a-t-il convenu.

ÉLÈVES CHOYÉS

Les élèves du CAHM sont conscients qu’ils sont choyés de fréquenter cette école. Ils savent également qu’ils sont enviés par bien d’autres confrères sur la scène régionale.

Même s’il n’est qu’en 7e année, Mikhael Couturier est un adepte de l’informatique. Il est fier d’avoir fabriqué son propre ordinateur à partir des composantes.

«Le fait de fréquenter le CAHM garde mon intérêt à l’endroit de l’école. C’est motivant d’y venir», a indiqué l’adolescent âgé de 12 ans qui dit passer plusieurs heures par semaine au laboratoire créatif de l’établissement.

Avec une dizaine de confrères, Maxime Boutot, un élève de 5e année, passe lui aussi beaucoup de temps au laboratoire créatif de l’école pour s’adonner à des activités sur la robotique.

«Après avoir appris la base, il n’y a pas de limite à ce qu’on peut faire quand on comprend davantage le fonctionnement. Je sais que notre école fait des envieux», a mentionné l’élève âgé de 10 ans.