Trouver un peu de chaleur et de réconfort… à l’hôtel

Plus de 55 000 personnes dans la province, dont 24 000 de la Péninsule acadienne, étaient toujours privées d’électricité en fin de journée vendredi.

Plusieurs familles se sont donc réfugiées chez la parenté. D’autres ont élu domicile dans un établissement hôtelier.

Après 24 heures sans électricité, la propriétaire du foyer Pavillon des Amis à Tracadie a déménagé ses 21 pensionnaires à besoins spéciaux au Best Western à Bathurst.

«Nous resterons ici jusqu’à dimanche matin, en attendant que ça se règle un peu. Nous n’avons jamais vécu une pareille situation. Nous serions peut-être restés un peu plus longtemps au foyer, mais un gros morceau d’arbre est tombé sur la galerie et a brisé la vitre. Comme il faisait trop froid et que je n’avais plus de nourriture, j’ai décidé de déménager dans un endroit où nous pourrions être plus à l’aise», raconte Irma Boudreau.

Aucune des 60 chambres du Best Western de Bathurst n’est libre depuis mercredi. Le téléphone sonne continuellement pour des réservations.

«Ce sont des gens qui viennent de Paquetville, de Caraquet, de Tracadie. Nous faisons de notre mieux pour leur venir en aide, mais nous sommes obligés de refuser des clients parce que nous sommes complets», se désole Suzanne Downing, la superviseure de l’équipe ménagère.

Même écho à l’hôtel Atlantic Host, où les 100 chambres sont occupées. S’il est vrai que la saison de motoneige y est pour beaucoup, l’établissement a attiré des sinistrés et des équipes d’Énergie NB chargées de rétablir le courant dans la Péninsule acadienne.

«D’un côté, j’aimerais que ça continue ainsi, mais de l’autre, ce n’est pas juste pour les gens de la Péninsule qui rencontrent des difficultés», reconnaît le propriétaire, Keith DeGrace.

Même si le verglas les a mis à la porte de leur résidence, à voir leur bonne humeur vendredi, le séjour à l’hôtel est bien vécu par les pensionnaires du Pavillon des Amis. Pour la plupart d’entre-eux, c’était la première fois qu’ils dormaient dans un complexe hôtelier.