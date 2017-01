[Dernière heure] Dominic Cardy passe chez les progressistes-conservateurs

L’ex-chef du Nouveau parti démocratique, Dominic Cardy, se joint au Parti progressiste-conservateur. Il occupera le poste de directeur des enjeux stratégiques dès lundi prochain, un mois après avoir claqué la porte du NPD.

Les progressistes-conservateurs ont annoncé la nouvelle par voie de communiqué de presse, vendredi avant-midi. Dans ce communiqué, le chef du parti, Blaine Higgs, se réjouit d’accueil cet ancien rival dans ses rangs.

«Dominic et moi avons toujours convenu que les idées sont plus importantes que les partis. Les étiquettes peuvent souvent distraire du bon chemin à prendre. C’est la première étape à franchir afin d’établir une coalition de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises engagés qui s’étend au-delà des lignes de parti traditionnelles.»

Dominic Cardy affirme pour sa part que l’approche de son nouveau collègue lors de la dernière course à la direction du Parti progressiste-conservateur lui a plu.

«Blaine a mené une course à la chefferie qui ne promettait qu’une chose : une bonne gouvernance. M. Higgs n’a jamais fléchi dans sa volonté de faire du Nouveau-Brunswick un meilleur endroit, même lorsque cet engagement a fait des vagues au sein de son propre parti.»

Dominic Cardy passe d’un parti de gauche à un parti plus à droite et qui a une approche plus conservatrice dans plusieurs domaines. En point de presse, vendredi à Fredericton, il a affirmé qu’il a mis carte sur table avec son nouveau chef.

«Lors de mes conversations avec Blaine, j’ai été très clair que je suis libertaire en ce qui a trait aux questions sociales. Il n’a pas de problème avec cela. On va se battre lors de la prochaine campagne électorale afin de bâtir, comme le disait Blaine, une communauté de citoyens préoccupés, une coalition de citoyens qui veulent changer la province», a-t-il dit.

Une mariage qui était écrit dans le ciel

Des signes avant-coureurs avaient présagé cette alliance au cours des dernières semaines. Peu après avoir claqué la porte du NPD, le 1er janvier, Dominic Cardy n’avait pas balayé du revers de la main la possibilité de faire le saut chez les progressistes-conservateurs. Lui et Blaine Higgs avaient semblé se faire la cour par déclarations et entrevues interposées.

Puis, la semaine dernière en rencontre éditoriale à l’Acadie Nouvelle, le chef progressiste-conservateur avait confié avoir discuté avec Dominic Cardy depuis sa démission. Ce dernier avait par la suite confirmé qu’il réfléchissait sérieusement à se joindre à Blaine Higgs et qu’il ferait le point sur son avenir politique très prochainement.

Les deux politiciens se sont par la suite affichés ensemble, jeudi soir à Fredericton lors du discours sur l’état de la province, en s’asseyant à la même table.

Plus de détails à venir.