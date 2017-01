Plasma sanguin: levée de boucliers contre une clinique de Moncton qui veut payer les donneurs

Vingt organismes néo-brunswickois dénoncent l’ouverture d’une clinique à Moncton offrant une rémunération aux personnes qui donnent leur plasma sanguin.

Canadian Plasma Resources prévoit d’ouvrir un nouveau centre d’opération à Moncton. Les donneurs pourront y donner leur plasma, le fluide jaunâtre qui reste après que le sang a été dépouillé de ses globules rouges et blancs et de ses plaquettes. L’entreprise ontarienne à but lucratif leur offrira en échange un reçu fiscal pour activités de bienfaisance ou une carte cadeau d’une valeur de 25$.

La clinique controversée doit ouvrir au 370 promenade Elmwood, au nord-est de l’Université de Moncton. Si tout se déroule selon leurs plans, les locaux accueilleront leurs premiers donneurs dès la fin du mois de mars.

Toutefois, Canadian Blood Services attend toujours le feu vert de Santé Canada. «Nous anticipons recevoir les autorisations vers la fin du mois de février», précise le président-directeur général, Barzin Bahardoust.

Le projet est vivement critiqué par 20 organismes de la province qui ont cosigné cette semaine une lettre ouverte à l’attention de Brian Gallant.

«En permettant à cette compagnie d’exercer ses activités, le gouvernement du Nouveau-Brunswick met en place un compétiteur direct pour la Société canadienne du sang, peut-on lire dans le document. Cela pourrait signifier moins de donneurs volontaires pour notre système national d’approvisionnement en sang et en plasma.»

La lettre est signée par des organisations aussi diverses que le syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, les associations d’étudiants et de professeurs ou encore les organismes de défense des aînés.

«Le plasma ne profitera pas aux gens du Nouveau-Brunswick, il va être recueilli ici pour être vendu sur le marché international», s’indigne Jean-Claude Basque, du Front commun pour la justice sociale. Il accuse Canadian Blood Services de tenter d’exploiter les personnes les plus vulnérables.

Le ministre de la Santé Victor Boudreau a indiqué jeudi qu’il ne s’opposerait pas à l’ouverture de l’établissement si les critères de Santé Canada sont respectés, précisant qu’il ne voyait aucune raison de l’interdire.

La Société canadienne du sang s’inquiète

Les dons de plasma rémunérés ont été interdits au Québec et en Ontario, obligeant l’entreprise à fermer les deux cliniques établies à Toronto. Pour le moment, elle ne gère qu’une seule installation à Saskatoon, ouverte depuis février 2016.

Selon le Dr Graham Sher, chef de la direction de la Société canadienne du sang, la clinique sème la confusion sur le terrain et décourage certains donneurs volontaires. «Nos premières données nous montrent que cela commence à avoir un impact négatif sur nos opérations», dit-il.

Il redoute les conséquences d’une croissance soutenue de l’industrie du plasma rémunéré. «Nous craignons qu’une expansion rapide au Canada ne mette en danger notre système d’approvisionnement et notre capacité à collecter du plasma de donneurs bénévoles.»

Le Dr Sher ajoute que le plasma collecté à Moncton ne sera pas forcément destiné à des patients canadiens.

Le plasma collecté en échange d’une rémunération ne peut pas être utilisé pour des transfusions. Il sert uniquement à créer des produits pharmaceutiques comme les immunoglobulines. Or il n’existe pas d’installation capable de transformer le plasma au pays, celui-ci est donc expédié aux États-Unis.

«L’entreprise devra l’envoyer à l’étranger au client le plus offrant, ça ne résout pas le problème de la sécurité des approvisionnements au Canada», note le Dr Graham Sher.

Actuellement, 83% des immunoglobulines achetées par la Société canadienne du sang sont fabriquées à partir de plasma de donneurs rémunérés aux États-Unis. L’organisme à but non lucratif s’est donné pour objectif d’augmenter la quantité de plasma qu’il collecte lui-même, soit de 200 000 litres à 400 000 litres par année, et ce, pour réduire la dépendance vis-à-vis du plasma étranger. Il estime donc que le développement d’un système de collecte privé mettrait à mal ses efforts.

Canadian Blood Services se défend

Le PDG de l’entreprise, Barzin Bahardoust, estime qu’une compensation est nécessaire car la collecte de plasma est une procédure plus lourde que le don de sang.

«Les dons de plasma peuvent être réalisés une fois par semaine mais ça prend deux à trois fois plus de temps. Pour pouvoir attirer des personnes et les faire rester de 75 minutes à deux heures, il faut compenser leur temps.»

Le dirigeant de Canadian Blood Services croit que les systèmes privé et public peuvent tout à fait coexister sans se tirer la couverture. Il rappelle qu’un Canadien sur deux pourrait donner du sang, mais que seulement un sur soixante le fait.

«De nombreuses personnes ne sont pas intéressées à faire des dons par pure générosité. En ajoutant des incitatifs, nous créons un nouveau groupe de donneurs, nous n’en retirons pas.»

M. Bahardoust souligne également le potentiel économique de cette industrie beaucoup plus développée de l’autre côté de la frontière. Il assure que la clinique de Moncton permettra de créer entre 30 et 40 emplois permanents.

«Nous ne sommes pas en compétition avec la Société canadienne du sang, nous sommes en compétition avec les entreprises américaines. La SCS importe chaque année des centaines de millions de dollars de produits faits aux États-Unis. En nous développant, nous pourrions rapatrier des emplois ici.»