Verglas: deux personnes sont mortes intoxiquées

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a déclaré qu’il n’envisage pas, pour le moment, de décréter l’état d’urgence dans la province.

La situation est «particulièrement inquiétante» dans la Péninsule acadienne, selon Énergie NB. La situation ne s’améliore pas rapidement dans cette région alors que près de 25 120 foyers sont privés de courant vendredi après-midi. Les villes de Tracadie, Lamèque et Shippagan ont d’ailleurs déclaré l’état d’urgence, dans l’espoir d’obtenir de l’aide du gouvernement provincial.

«Notre priorité, pour le moment est la sécurité des gens et le rétablissement rapide du courant dans les maisons», a répondu le premier ministre dans une conférence de presse, à l’Hôtel de ville de Caraquet, vers 16 h.

«Si nous décrétons l’état d’urgence dans une région, cela veut dire que l’on peut régir le déplacement de la circulation, par exemple. On ne veut pas se rendre là.»

La province est tout de même en discussion avec le gouvernement fédéral pour recevoir «une forme» d’aide de l’Armée canadienne.

Par ailleurs, deux personnes seraient décédées des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone et deux autres se font traiter pour les mêmes raisons, a révélé M. Gallant, sans révéler leur identité. Toutefois, les autorités s’affairaient à confirmer les circonstances exactes, a précisé M. Gallant qui a tenu à lancer un appel à la prudence, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’une «triste journée pour la province».

Énergie NB prévoit rétablir le courant dans 85 % des foyers de la Péninsule d’ici samedi soir et 90 % d’ici dimanche soir «à moins d’imprévus».

En après-midi vendredi, Énergie NB indiquait sur son site internet qu’environ 56 000 foyers étaient dans le noir et qu’il y avait plus de 2 400 pannes.

La société a précisé que la majorité des résidants de Bouctouche, Moncton, Sackville, Shédiac et Sussex retrouveront le courant d’ici la fin de la soirée vendredi.

La tempête de verglas a abîmé de nombreux poteaux électriques et des arbres dans certaines parties des Maritimes.

Les communautés entourant Miramichi, l’un des secteurs les plus touchés, étaient couvertes d’une épaisse couche de glace qui alourdissait les branches des arbres et faisaient pencher des poteaux électriques et de téléphone.

Le premier ministre a rappelé que 300 équipes, dont certaines d’Hydro-Québec, travaillaient d’arrache-pied pour rebrancher les abonnés.

Plusieurs des premières pannes ont touché l’est de la province, et plus de 130 000 consommateurs étaient sans courant au plus fort de la tempête, mercredi.