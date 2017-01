Verglas: une impression de déjà-vu pour certains Québécois

L’épisode de verglas qui touche actuellement la Péninsule acadienne et certaines régions du Sud-Est n’est pas sans rappeler la fameuse crise du verglas au Québec.

C’était au début du mois janvier en 1998, donc il y a déjà près de vingt ans.

De la pluie verglaçante s’était alors abattue durant plusieurs heures sur de nombreux secteurs du Québec, mais aussi de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de certains États de l’est des États-Unis. Ce sont toutefois les régions de Montréal et de la Montérégie qui ont été les plus gravement touchées, l’accumulation de verglas atteignant jusqu’à 100 mm d’épaisseur par endroit.

Bien que les deux crises soient différentes en terme de proportion – on parle de plus d’un million de clients affectés au Québec au pire de la crise –, on ne peut s’empêcher de tracer certains parallèles. Poteaux et lignes électriques tombés au sol, longue période sans électricité en plein hiver, mise sur pied de centres d’hébergement…

Frédéric Dussault habitait à Mont Saint-Hilaire, donc au cœur du fameux «triangle noir», lors de la crise de verglas de 1998. Les images qu’il voit aujourd’hui en provenance du Nouveau-Brunswick ne sont pas sans lui rappeler certains souvenirs. «Ça ressemble passablement à ce que c’était en 1998. Des arbres tordus sous le poids de la glace, des poteaux brisés ou qui étaient retenus en place par les fils. Il y avait des endroits assez périlleux», raconte-t-il.

Alors dans la mi-vingtaine, il demeurait dans la maison familiale, mais celle-ci n’était chauffée qu’à l’électricité.

«J’y suis resté jusqu’à ce que la température (extérieure) descende à -10 degrés celsius. Rendu là, c’était trop froid. Car il faut dire qu’après le verglas, les températures ont chuté drastiquement. Il faisait vraiment froid. Comme des milliers d’autres personnes, j’ai dû évacuer et je me suis retrouvé dans un centre d’hébergement d’urgence. Par la suite, je suis allé chez des amis et de la famille qui avaient un système de chauffage au bois. En tout, je suis resté 21 jours sans électricité», se remémore-t-il. Ce qui n’est guère encourageant pour les sinistrés acadiens.

Ce dont il se rappelle aussi, c’est l’entraide et la générosité qui prévalait au moment de la crise. «Il y a des gens de partout qui ont envoyé du bois de chauffage. Les gens étaient solidaires. C’était beau à voir en dépit de la crise», souligne-t-il.

Aujourd’hui Frédéric Dussault demeure dans la région de Charlevoix. Malgré son expérience, il n’est pas craintif lorsqu’on annonce l’arrivée de verglas. «J’ai un poêle à bois et je me suis équipé d’une petite génératrice. Je suis prêt en cas de panne», explique-t-il.

Des conseils pour les sinistrés du Nouveau-Brunswick?

«Il n’y a pas grand-chose à faire sinon attendre que ça passe mais, entre-temps, entraidez-vous. Prenez cette occasion pour resserrer les liens dans la communauté. C’est dommage que ça prenne un événement désolant comme ça pour nous forcer à nous parler et à nous aider. C’est aussi une bonne occasion pour revoir notre conception de la vie et constater à quel point on est dépendant de nos bébelles technologiques. Pas d’électricité, pas de télé, pas d’internet… C’est certain que ce n’est pas drôle comme situation, mais en même temps, ça nous ramène à la base», dit-il, prenant soin de souhaiter bon courage aux personnes affectées par la crise actuelle.