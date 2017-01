Verglas: un travail énorme reste à faire

Il reste encore un travail énorme à faire pour Énergie NB. Près 60 000 foyers au Nouveau-Brunswick n’avaient toujours pas de courant vendredi matin.

Dans le Grand Moncton, où certaines personnes ont été sans électricités pendant plus de 45 heures, il y a encore 11 000 foyers sans courant et dans le comté de Kent, ils sont plus de 8700.

La situation ne s’améliore pas dans la Péninsule acadienne alors que près de 21 300 foyers étaient privés de courant vendredi matin.

Le PDG d’Énergie NB a qualifié la situation « d’inquiétante » dans la Péninsule acadienne dans sa mise à jour sur la situation en fin d’après-midi jeudi.

Aujourd’hui, la société prévoit que 65% des abonnés seront rebranchés d’ici la fin de la journée dans la région de Tracadie et 85% dans le secteur de Miramichi.

Dans le Grand Moncton, Énergie NB prévoit rétablir le courant chez 99% de ses clients tout comme à Bouctouche, Shediac, Sackville et Sussex.