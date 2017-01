Verglas: trois villes déclarent l’état d’urgence dans la Péninsule

Les conséquences de la tempête de verglas forcent plusieurs municipalités de la Péninsule acadienne, dont Shippagan, Lamèque et Tracadie, à déclarer l’état d’urgence.

Selon la loi sur les mesures d’urgence, la proclamation de l’état d’urgence permet à une municipalité de prendre «toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et l’environnement ainsi que la santé ou la sécurité des personnes concernées.»

Les membres du conseil municipal de Tracadie ont tenu une réunion extraordinaire vendredi matin pour un vote. L’ensemble des élus a voté en faveur d’une déclaration de l’état d’urgence, dit le maire Denis Losier. Une réunion a eu un plus tard dans la matinée à Paquetville avec des représentants des ministères des Gouvernements locaux et de la Sécurité publique.

«Ça fait deux jours que je demande des ressources additionnelles pour intervenir. Ce sont des bénévoles qui ont pris la responsabilité d’aller voir dans les rues et les foyers où des arbres, des poteaux de téléphone et des fils électriques peuvent facilement tomber. Je trouve que c’est une grosse responsabilité. Nous voulons un niveau d’intervention supérieur», dit le maire Denis Losier.

Des milliers de foyers sont plongés dans le noir depuis plusieurs jours. La plupart des commerces sont fermés. De nombreux poteaux de téléphone sont tombés sur les routes, ajoute-t-il.

«C’est un désastre. Je te donne un exemple, il y a douze poteaux de téléphone qui sont tombés sur la rue Albert. Il y a des fils un peu partout. Les gens ne peuvent pas vraiment sortir.»

Il se préoccupe particulièrement du sort des résidants dans les anciens DSL où les lignes téléphoniques terrestres ont été coupées et la réception des cellulaires est moyenne.

«Si quelqu’un ne peut pas joindre le 911, comment est-ce qu’on peut s’assurer qu’ils soient en sécurité?»

Les membres du conseil de Lamèque ont déclaré l’état d’urgence vendredi vers 11h.

«Ça implique qu’on peut demander de l’aide additionnelle et de s’en servir pour répondre aux besoins d’urgence de la population. Ça devient une autorité forte, mais c’est certain qu’on veut être prudent, on ne veut pas en abuser», explique le maire Jules Haché.

Voici une vidéo prise par une internaute sur l’Île Lamèque:

La situation est devenue critique dans la région des îles Lamèque et Miscou, ajoute-t-il.

«Il y a beaucoup de bris électriques sur les îles, et bien sûr, personne n’a du courant. La température est plus froide et il y a des gens dans le besoin.»

Un centre de réchauffement ouvert 24 heures par jour a été établi à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque pour les résidants des îles Lamèque et Miscou.

À 14h45, quelque 730 pannes touchaient 22 435 foyers dans la Péninsule acadienne.

Des crêpes et du bacon

Plusieurs citoyens ont profité des services offerts au centre de réchauffement établi à l’intérieur de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS). En matinée, plusieurs ont mangé un déjeuner chaud gratuit, dont le menu était composé de crêpes et de tranches de bacon.

Mathieu Ferron a passé la soirée au troisième étage de l’université avec son épouse et ses deux jeunes filles, âgées de 2 ans et 5 ans. D’autres familles ont pu dormir dans un local aménagé par la Croix rouge canadienne. Lorsque nous l’avons rencontré, il écoutait un dessin animé avec sa plus jeune, Aurélie, sur une tablette numérique.

«C’est long, mais au moins c’est chaud et on n’a pas froid. Les enfants ont l’air de s’amuser, mais pour nous, c’est pénible», affirme-t-il.

Même si la résidence de la famille Ferron manque de courant depuis quelques jours, les dommages ont été minimes, dit-il.

«Ça n’avait pas l’air si pire, mais c’est en se rendant ici qu’on s’est rendu compte de l’ampleur des dommages.»

Selon Yves Paradis, un représentant de la Croix rouge canadienne, plus de 70 personnes ont passé la nuit à l’UMCS.

Yves Paradis n’en est pas à sa première expérience dans une tempête de verglas. Il a en déjà vu d’autres. L’ancien militaire a été appelé à intervenir lors du grand verglas de janvier 1998, dans la région de Montréal.

«J’ai travaillé dans le triangle noir. J’ai vu toutes sortes de désastres, mais celle-ci c’est quand même quelque chose.»