Exclusif – Un projet ambitieux pour l’Institut de Memramcook

Le gouvernement pourrait annoncer, lundi, une métamorphose quasi complète de l’Institut de Memramcook, au coût de 32,5 millions$. L’Acadie Nouvelle a obtenu copie du document contenant les recommandations du Groupe de travail du complexe Memramcook.

Le document de 48 pages propose un projet ambitieux.

Rebaptisé Place du Vieux Collège, l’Institut de Memramcook serait réinventé de fond en comble pour y accueillir une pléiade de services: des appartements du troisième âge, un centre d’aide aux nouveaux arrivants, des bureaux fédéraux et provinciaux, une salle d’exercice, des entreprises privées, et même un café.

Un centre de la petite enfance y serait aussi établi.

Des sections de l’Institut de Memramcook seraient démolies en raison de coûts de réparations jugés trop élevés, explique le rapport. C’est le cas du hangar à bois, de l’Édifice Belcourt et de l’aile ouest du bâtiment principal.

L’espace total du complexe passerait de 165 000 pieds carrés à 92 000.

Sur 80 000 pieds carrés, 40% et 20% seraient alloués aux installations du gouvernement provincial et fédéral (bureaux), respectivement. Environ 15% seraient consacrés aux besoins communautaires (organismes à but non lucratif) et 25% de l’espace pourrait être loué à des entrepreneurs privés (pédiatrie,dentiste, etc.).

Près de 12 000 pieds carrés seraient réservés à l’Ancienne Chapelle, afin de la préserver en tant que site patrimonial. Elle pourrait toujours être utilisée pour la tenue d’événements. Les revenus générés seront attribués selon une formule découlant du modèle de gouvernance qui devra être déterminée.

Selon les prévisions budgétaires détaillées du rapport, la démolition et la rénovation sont évaluées à 8,5 millions $ et les travaux nécessaires pour rendre les bâtiments existants conformes aux codes et aux normes nationales à 12,5 millions $. La facture s’élèverait à 5,2 millions$ pour la conception des plans et à 6,2 millions$ pour l’aménagement des installations, pour un total général de 32,5 millions$.

Le gouvernement fédéral paierait 80% de la note, et la balance serait épongée par le provincial. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick en demeurerait propriétaire et président directeur.

Il faudrait un taux d’occupation de 70% des locaux pour assurer la viabilité du projet. Les dépenses d’exploitations prévues de la Place du Vieux Collège frisent le million de $.

Le document de recommandations du Groupe de travail du complexe Memramcook est à l’étude depuis sa présentation au gouvernement, en avril 2016.

Le 19 janvier, l’Acadie Nouvelle rapportait en exclusivité qu’une annonce d’importance devait avoir lieu à l’Institut de Memramcook, le 30 janvier, soit une journée avant le dépôt du budget provincial. Le ministre Victor Boudreau, le député Bernard LeBlanc, et d’autres représentants du gouvernement ont confirmé leur présence par voie de communiqué, vendredi soir.

La rencontre aura lieu à 18h. Il faudra attendre lundi pour voir jusqu’où la vision du groupe de travail sera acceptée par le gouvernement provincial.

Un bref historique

Situé sur la butte à Pétard, en plein cœur de Memramcook, le Collège Saint-Joseph a été fondé en 1864 par le père Camille Lefebvre, de la congrégation de Sainte-Croix. Étant la première institution d’éducation postsecondaire francophone en Acadie, l’établissement est devenu un des symboles de l’entrée du peuple acadien dans l’ère de la modernité.

En 1963, le Collège Saint-Joseph s’associa à l’Université de Moncton, nouvellement fondée. Le campus de Memramcook ferma ses portes en 1972, laissant comme seul occupant l’Institut de Memramcook, une école de langue jumelée d’un hôtel qui y avait emménagé en 1966.

Les locaux ont continuellement changé de mains au fils des ans, jusqu’à la faillite de l’organisme qui l’administrait, en 2013.

Le gouvernement provincial en est alors devenu propriétaire. Plus de 550 000$ en fonds publics ont été engloutis dans l’ancien Collège Saint-Joseph pour assurer son budget de fonctionnement. Un comité citoyen travaille depuis plusieurs années une nouvelle vocation à l’édifice, afin de le sauver.

Le bâtiment abrite le bureau du député de Memramcook-Tantramar, Bernard LeBlanc, des services administratifs du Réseau de santé Vitalité, une clinique de pédiatrie, et l’occasionnel cours de danse Zumba les soirs de semaine.