Le nombre de pannes diminue lentement dans la Péninsule

Le nombre d’abonnés d’Énergie NB privés d’électricité en raison du verglas diminue, sauf dans la Péninsule acadienne où la situation est pratiquement la même depuis les intempéries de mercredi.

À 11h20, samedi matin, 44 000 foyers sont sans courant dans la province, dont la moitié dans la Péninsule.

La situation s’avère plus complexe pour les clients de cette région, où des municipalités ont déclaré un état d’urgence local. Énergie NB prévoit maintenant que 90 % de ses abonnés touchés par les pannes dans la Péninsule seront rebranchés d’ici dimanche.

Jeudi, le premier ministre de la province, Brian Gallant, a annoncé que deux personnes avaient perdu la vie en raison d’un empoisonnement au monoxyde de carbone. Lors d’une conférence de presse à Caraquet, il a indiqué que deux autres citoyens avaient subi des blessures liées à ce gaz potentiellement létal.

Selon un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada, les victimes, un homme de 62 ans et une femme de 74 ans, étaient tous deux de cette région.

La Ville de Caraquet a d’ailleurs publié une mise en garde sur sa page Facebook invitant ses citoyens à ne jamais utiliser un four au gaz en guise d’appareil de chauffage. «Les appareils au propane destinés à l’utilisation extérieure (matériel de plein-air) ne sont pas conçus pour être utilisés à l’intérieur.» Elle rappelle également qu’un barbecue n’est pas conçu pour être utilisé à l’intérieur ou dans un endroit clos ou mal ventilé.

Les pompiers font présentement du porte-à-porte dans la municipalité pour apporter de l’aide aux gens qui en ont besoin.

300 équipes

La tempête de verglas a abîmé des dizaines de poteaux électriques et des milliers d’arbres sur la côte est de la province.

Le premier ministre n’a pas écarté la possibilité de faire appel à l’armée. «Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement fédéral pour voir comment les Forces armées canadiennes pourraient nous aider, a-t-il exposé. Nous allons épuiser toutes les options pour apporter un plus grand soutien à nos compatriotes néo-brunswickois qui sont toujours sans courant.»

Brian Gallant a rappelé que de 300 équipes, dont certaines du Québec et de la Nouvelle-Écosse, travaillaient d’arrache-pied pour rebrancher les abonnés.

Il a ajouté que d’autres refuges d’urgence seraient ouverts et que des fonctionnaires seraient réassignés vers d’autres ministères pour mettre la main à la pâte.

Selon un communiqué du gouvernement provincial, 50 équipes de recherche et de sauvetage, appuyées par des agents de la paix, des pompiers, de même que des agents de la sécurité publique, font du porte-à-porte afin de veiller au bien-être des résidants.

Plusieurs des premières pannes ont touché l’est de la province, et plus de 130 000 clients étaient sans courant au plus fort de la tempête, mercredi.

La tempête a aussi frappé l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, qui ont également subi des pannes de courant.