Verglas: l’armée vient en renfort aux services d’urgence

Près de 40 000 abonnés sont toujours privés d’électricité pour une quatrième journée consécutive au Nouveau-Brunswick, où les efforts se poursuivent pour venir en aide aux gens durement éprouvés par toutes les conséquences liées à la crise du verglas.

Le premier ministre Brian Gallant a confirmé samedi, en conférence de presse à Tracadie, que son gouvernement a fait appel au gouvernement fédéral pour recevoir l’aide des Forces armées afin de contribuer aux efforts permettant aux ambulances et aux services d’urgence d’atteindre les gens isolés, en toute sécurité. Les chutes d’arbres, de poteaux et de fils électriques compliquent leur tâche en ce moment.

Une équipe des Forces armées évaluait sur le terrain comment elle pourra apporter son soutien de la meilleure façon. Elle devait faire état, dans les heures suivantes, d’une forme de plan d’intervention.

M. Gallant a dit avoir visité plusieurs endroits touchés, notamment le comté de Kent, la région de Miramichi et la Péninsule acadienne, qui est la plus durement touchée par ces pannes de courant.

«Nous travaillons très fort dans la région ici, dans la Péninsule acadienne. (…) J’ai visité les quartiers généraux d’Énergie NB, à Tracadie, ce matin (et) je peux vous dire que les gens travaillent énormément fort.»

M. Gallant a invité les gens touchés à se rendre dans l’un des 46 centres d’hébergement d’urgence pour se réchauffer, manger ou dormir. Un poste de commandement mobile a également été mis en place à Inkerman, dans la Péninsule acadienne.

Le premier ministre a également remercié les quelque 200 bénévoles qui font du porte-à-porte partout dans la province pour s’assurer que les citoyens sont en sécurité, parcourant les foyers de soins, les centres de soins spéciaux et les résidences privées. D’autres bénévoles se joindront aux efforts, a-t-il affirmé, invitant par le fait même les personnes désireuses de gonfler leurs rangs à se porter volontaire.

Le premier ministre Gallant demande également à ses concitoyens d’aller vérifier si leurs voisins sont corrects et d’aviser les services d’urgence si nécessaire.

«Les gens de la région, la meilleure chose que vous pouvez faire, c’est, premièrement, d’être prudents et de prendre garde, pour vous et votre famille. Et aussi, allez voir vos voisins, si vous pouvez les appeler ou frapper à leur porte et voir s’ils ont besoin d’aide, d’information ou d’attention.»

Il a réitéré son appel à la vigilance à toute forme de chauffage d’appoint, rappelant que deux personnes sont mortes par intoxication au monoxyde de carbone. Selon le dernier bilan officiel, sept personnes ont aussi été hospitalisées en raison de leur exposition au monoxyde de carbone.

À ce sujet, le personnel médical a insisté sur l’importance de ne pas faire de feu à flamme ouvert à l’intérieur des maisons, a mentionné M. Gallant, de même que d’éviter de faire tourner un générateur et surtout pas dans un garage.

M. Gallant a par ailleurs insisté sur les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs des services d’urgence et les employés qui tentent de rétablir le courant, invitant les citoyens à garder patience. Il a souligné que des progrès notables ont été faits et que les lignes de transport pour les services d’urgence avaient pu être dégagées et maintenues. Le premier ministre a par ailleurs assuré que des hélicoptères allaient pouvoir circuler dans la région.

Pour sa part, le pdg d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, sollicite la collaboration des Néo-Brunswickois pour éviter de surcharger le réseau.

Énergie NB estime être en mesure, d’ici la fin de la journée de samedi, que 80 pour cent des résidants de Miramichi retrouveront le courant, 90 pour cent de ceux du comté de Kent, 80 pour ceux dans la péninsule acadienne et 99 pour cent dans la région du sud-est.

La Banque Nationale du Canada a de son côté annoncé, samedi, qu’elle versera 15 000 $ à divers organismes qui viennent en soutien aux communautés de la Péninsule acadienne touchées par la tempête de verglas.