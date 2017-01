Dalhousie: le maire songe à remplacer la GRC par une force de police régionale

Insatisfaite de la présence de la Gendarmerie Royale du Canada sur son territoire, la Ville de Dalhousie se questionne sur la possibilité de mettre sur pied une force policière régionale.

D’année en année, les coûts de la GRC augmentent, mais le service sur le terrain, lui, s’amoindrit.

C’est le cas de Dalhousie ainsi que de plusieurs autres communautés du Restigouche qui se plaignent de payer le prix fort pour une faible présence policière.

À titre d’exemple, à Dalhousie, en 2017, les services de protection policière coûteront 622 418$. C’est près de 30 000$ de plus que l’an dernier. «Et on n’a pas plus de services pour ça», explique le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

Ce dernier précise qu’il ne critique en aucun cas la compétence ou le travail des agents, mais il déplore le peu de temps consacré à sa communauté.

«Tout ce que nous avons, c’est la présence d’une autopatrouille dans la ville pour une demi-journée – ou au mieux pour l’équivalent d’une journée – par semaine. Ils arrêtent quelques véhicules puis s’en vont. C’est trop peu. Je n’ai pas de problème à payer, mais le coût devient par contre un irritant dans la mesure où il augmente et que les services, eux, stagnent ou même diminuent», estime le maire ainsi que de nombreux conseillers qui ont également émis des propos similaires, lundi dernier, lors de la présentation du budget.

Insatisfaction

S’il ne ferme pas la porte à une rencontre avec la GRC ainsi qu’avec la province afin d’étudier la façon dont le service est distribué et voir comment il pourrait être amélioré dans les régions plus rurales. Le maire entend aussi se renseigner sur les services municipaux et régionaux dans la région voisine (Chaleur).

«Puisque plusieurs m’ont confié être insatisfaits de la présence policière sur leur territoire en fonction de ce qu’ils déboursent, peut-être pourrions-nous nous regrouper dans le Restigouche-Est et avoir notre propre force de police? Et peut-être pourrions-nous faire cela aussi pour toute la région du Restigouche si la demande existe? Ce serait vraisemblablement une idée à pousser plus loin. Si on paye un montant similaire à ce que nous payons présentement, mais que le nombre de patrouilles est doublé dans nos communautés, ce sera déjà ça de gagné», indique le maire.

Il faut souligner que Dalhousie a déjà eu son propre service de police municipale. Ce service a existé jusqu’à la fin des années 1990, avant d’être remplacé par la GRC.

Plus récemment, la GRC a fermé le poste qui était situé à Darlington. «Depuis ce moment, c’est pire que jamais. On ne les voit plus et les citoyens sont de plus en plus nombreux à nous faire part de leurs craintes. Les gens roulent vite, il y a davantage de petits vols et c’est normal, car les gens s’aperçoivent qu’il y a moins de patrouille en ville», explique le maire Pelletier.

Ayant eu des échos du mécontentement de plusieurs autres municipalités, le maire de Dalhousie soutient que le Restigouche n’est pas la seule communauté du Nouveau-Brunswick à remettre en question le service offert par la GRC.

«Je sais que nous ne sommes pas les seules communautés dans la province à connaître ce problème et à rechercher activement une alternative, comme la création d’un service de police municipal ou régional», dit-il.

M. Pelletier entend soulever sous peu cette question avec ses confrères de la région.

«On n’a rien à perdre à en discuter et même à lancer une étude de faisabilité», note-t-il.