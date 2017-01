Verglas: À la recherche d’un repas chaud

Depuis mercredi soir, les bénévoles du centre d’hébergement d’urgence de Pont-Landry, à Tracadie, se relaient pour apporter aide et assistance à celles et ceux qui viennent s’y réfugier. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Dans les centres d’hébergement et de réchauffement d’urgence installés un peu partout dans la Péninsule acadienne, la vie suit son cours. Ils sont encore largement fréquentés. Dimanche matin, seulement 25% des foyers du Nord-Est étaient électrifiés. Nous nous sommes rendus à ceux de Pont-Landry et de Shippagan.

Depuis mercredi soir, le Centre Chevaliers de Colomb de Pont-Landry, à Tracadie, est le refuge de celles et ceux qui n’ont pas de courant chez eux. Le va-et-vient est constant. Certains viennent chercher de l’eau potable ou prendre un repas chaud, d’autres y dorment en plus.

«Samedi soir, on avait un peu moins de monde pour la nuit: entre 15 et 20. L’électricité est revenue à Pont-Landry dans l’après-midi, mais le long de la route 160 seulement», indique Sylvie Landry, une bénévole mobilisée dès l’ouverture du centre.

Durement touchée par la tempête de pluies verglaçantes qui a traversé le Nouveau-Brunswick mercredi, la municipalité a mis en place sept structures d’accueil. Les gens s’y croisent et font connaissance. À Pont-Landry, Délia Leclair a sympathisé avec ses partenaires d’infortune.

«Y a du beau monde ici. On s’est fait des amis.»

Dimanche, cette résidante de Sainte-Rose s’apprêtait à passer au centre sa cinquième journée, avec son compagnon, Réginald Losier. Les responsables de la salle lui prêtent une attention particulière. L’état de santé du monsieur nécessite qu’il soit régulièrement placé sous dialyse.

«Il n’a pas pu avoir son traitement vendredi comme il aurait dû. Normalement, il le recevra lundi, à l’hôpital de Tracadie», renseigne Linda Gautreau.

Alors que les pensionnaires dînaient, l’homme se reposait sur un matelas gonflable deux places généreusement donné par un citoyen.

«C’est quelqu’un qui l’a apporté pour qu’il soit plus confortable. Il lui a aussi amené un fauteuil», glisse Sylvie Landry.

En plein repas, Terry-Lynn Noël nous confiait trouver le temps long. D’autant plus qu’elle se retrouve toute seule, son mari travaille à Saint-Jean. Elle espérait pouvoir rentrer chez elle, à Four Roads, en soirée.

«Je suis allée faire un tour à la maison ce matin. J’ai vu des camions d’Énergie NB. Ils travaillent dans ma rue», se réjouissait-elle.

Depuis le milieu de semaine dernière, l’université de Moncton – campus de Shippagan (UMCS) s’est transformée en dortoir tout équipé pour personnes privées d’électricité.

«Le premier soir, c’était réservé aux étudiants. On l’a ouvert à la population, jeudi», informe Denise Haché, la coordonnatrice bénévole.

Les équipes de la Croix-Rouge canadienne y œuvrent également de leur côté. En ces temps difficiles, l’endroit grouille de vie.

Les préoccupations de celles et ceux qui y passent sont à mille lieues de celles des étudiants. Les gens mangent à la cafétéria. En dehors des trois services, ils y jasent, jouent aux cartes. Quelques-uns râlent.

«Il y en a qui sont fatigués», reconnaît Denise Haché.

Les matelas ont été installés dans des salles de classe au troisième étage, vidées de leurs pupitres et bureaux. Chaque jour, 1200 repas sont servis. Dimanche midi, Annelle Chiasson s’octroyait une pause à une table de la cafétéria. Cette résidante de Shippagan vit au jour le jour, depuis le début de la crise.

«On n’a pas le choix!»

Elle l’avoue, elle a connu un moment de panique vendredi matin.

«Jusqu’alors, j’étais chez moi à attendre. Je mangeais des céréales et la nuit, je dormais sous des couvertures. Vendredi matin, je n’avais plus rien à manger et il faisait trop froid. En plus, je n’ai pas de cellulaire. Je me suis sentie isolée.»

Elle s’en est allée chez une nièce à Lamèque, équipée d’une génératrice. L’électricité est revenue chez elle samedi soir.

«J’étais contente. Je l’ai reperdue le lendemain. Ça m’a découragée.»

Pour Oscar Breault et sa femme, Cora, de Le Goulet, également croisés à l’UMCS, le plus dur dans cette histoire est de ne pas savoir quand tout ceci sera derrière eux.

Lors du point presse du premier ministre, Brian Gallant, mis en place dans l’après-midi, le chef du gouvernement s’est gardé d’avancer la moindre date. Gaétan Thomas, le PDG d’Énergie NB, adopte la même position, préférant la formule suivante: «On avance lentement mais sûrement!»

Finalement, Annelle Chiasson refuse de se tracasser.

«Cet été, on en reparlera et on en rira», promet-elle