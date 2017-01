Verglas: Hydro-Québec solidaire des Néo-Brunswickois

Afin d’aider Énergie NB à remettre son réseau de distribution sur pied le plus rapidement possible, Hydro-Québec a déployé sur le terrain 25 équipes de monteurs de lignes, soit l’équivalent d’une cinquantaine de travailleurs.

Ceux-ci ont pris la direction de la Péninsule acadienne, là où les besoins sont les plus criants. «On a des équipes d’un peu partout – Québec, Saguenay, Bas-St-Laurent, Gaspésie – qui ont pris la direction du Nouveau-Brunswick pour aider. Aujourd’hui, tout le monde est sur le terrain, principalement dans la région de Tracadie, afin de reconstruire le réseau de distribution durement touché par le verglas», confirme Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d’Hydro-Québec.

«On est solidaire de nos voisins. Ce n’est pas une situation évidente ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, les conditions sont difficiles. Mais on espère que notre contribution pourra accélérer le rétablissement du courant dans le secteur. Nos équipes devraient demeurer sur place quelques jours. On prévoit au minimum jusqu’au début de la semaine prochaine», ajoute-t-il.

Le verglas étant familier au Québec, les équipes d’Hydro-Québec possèdent une certaine expertise de ce type de conditions de travail. Heureusement, comme le précise M. Pouliot, le réseau de transport ne semble pas avoir été affecté au Nouveau-Brunswick, comme ce fut le cas au Québec en 1998 lors de la crise du verglas.

«À l’époque, en plus du réseau de distribution (poteaux conventionnels le long des routes) qui était durement touché, une partie de notre réseau de transport avait aussi été atteint. Des pylônes de lignes à haute tension s’étaient écroulés au sol. C’est surtout cela qui avait causé le plus de pannes. Et quand ces structures tombent, c’est difficile et long à remettre en place», souligne-t-il.

Selon lui, la situation au Nouveau-Brunswick représente malgré tout un énorme défi en soi pour les équipes sur place.

«Il y a beaucoup de dommage au réseau de distribution et sur un vaste territoire. Ça va prendre beaucoup de temps et de travail, ça, c’est certain», ajoute le porte-parole d’Hydro-Québec.

À noter qu’une dizaine d’équipes de monteurs de la Nouvelle-Écosse (NS Power) sont également sur place afin d’assister Énergie NB.