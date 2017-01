Verglas: naufragés dans leurs propres logements

Le confort des personnes âgées s’est révélé préoccupant durant la crise du verglas. Des foyers de soins, ont pu garder leurs portes ouvertes, malgré le manque d’électricité depuis cinq jours, en faisant avec les moyens du bord.

Les locataires des appartements Place comme chez nous, à Caraquet, – pour personnes âgées autonomes – ont passé le mercredi sans électricité. Le lendemain, ils ont vu l’apparition d’un pompier à leurs portes comme celle du sauveur. Celui-ci les a informés qu’un centre d’hébergement avait été établi dans l’ancienne quincaillerie BMR. Ils s’y sont rendus sans se faire prier.

«Nous ne pouvions pas nous faire à manger. Nous n’avions pas le téléphone. Il faisait tellement froid. Nous étions des naufragés dans notre logement. Là nous sommes des rescapés», a imagé Jeanine Downing.

Croisées dimanche par l’Acadie Nouvelle, elle et ses amies s’apprêtaient à y passer leur quatrième nuit. Elles écoulaient leur journée en jouant aux cartes.

«Nous sommes tout de même privilégiées parce que la Croix-Rouge est présente 24h par jour. S’il arrive de quoi, nous sommes protégées. Tandis que nous étions laissées à nous-mêmes dans nos appartements», confie Mme Downing.

«Nous sommes bien nourris. Nous sommes assez bien couchés. Ils (les bénévoles) sont bons pour nous», renchérit Germaine Chiasson.

Dimanche, les bénévoles du refuge de Caraquet ont servi 62 déjeuners et 84 dîners. La veille, plus d’une cinquantaine de personnes ont dormi dans les locaux aménagés.

«Il y en qui viennent seulement durant le jour, pour prendre un repas, se réchauffer, obtenir de l’information, faire des casse-têtes, avant de passer la nuit dans leur maison froide. D’autres vivent ici depuis plusieurs jours», a indiqué Denis Cormier, bénévole de la Croix-Rouge.

Si plusieurs sinistrés font contre mauvaise fortune bon cœur, ils ont bien hâte de voir la lumière au bout du tunnel.

«C’est le temps que je rentre chez moi. Je pensais être ici (au centre de secours de Caraquet) pour deux jours, mais là, ça commence à être long», avoue Suzanne Ferguson.

Si presque une dizaine de pensionnaires âgés de la Résidence Noël, à Caraquet, ont déménagé provisoirement chez de la parenté, près d’une trentaine sont demeurés au foyer, même si l’établissement n’a pas de courant depuis mercredi matin.

«Nous nous sommes très bien organisés. Les résidents sont au chaud, grâce à des chaufferettes et à des générateurs extérieurs. Ils ont leur repas chaud trois fois par nuit comme nous cuisons sur le barbecue. Nous lavons les linges chez des gens qui ont de l’électricité. Nos résidents sont en sécurité, surtout que nous avons plus de personnel jour et nuit. Certains qui pouvaient s’en aller chez la famille ont même préféré rester», raconte Manon Noël, la propriétaire.

Rita Boucher est une de celle qui n’a pas voulu quitter le foyer, bien qu’elle pouvait être accueillie chez son garçon à Maisonnette.

«Je n’aime pas me déplacer et je me serais ennuyée de mes amis. Nous sommes vraiment bien ici. Le pire, c’est le soir dans les chambres, mais ça s’endure. Il faut juste que tu te recouvres bien», dit-elle.

Sa plus grande préoccupation est de savoir s’il y aura de l’électricité mardi soir… afin de ne pas manquer sa série télévisée préférée, Unité 9.