Verglas: le Restigouche plus solidaire que jamais

Les efforts se poursuivent partout dans l'est de la province (ici, à Baie Sainte-Anne), six jours après le passage de la tempête du verglas. - La Presse Canadienne: Diane Doiron

Les gestes de solidarité envers les sinistrés de la Péninsule acadienne se multiplient au Restigouche.

En fin de semaine, plusieurs communautés, organismes et simples citoyens de la région ont fait parvenir des génératrices et autres items afin d’aider les victimes du verglas. Aujourd’hui, cet élan de solidarité continue de prendre de l’ampleur un peu partout au Restigouche.

Dans le centre, les municipalités d’Atholville, Campbellton et Tide Head ont invité lundi leurs citoyens à être généreux et à donner batteries, lampes de poche, denrées non périssables, couches pour bébés, papier hygiénique, etc. Les dons amassés en journée ont pris la route lundi.

Dans l’ouest, les communautés de Kedgwick et Saint-Quentin ont aussi uni leurs efforts afin d’amasser des dons auprès de leur population respective. Il est d’ailleurs encore temps de donner puisque le tout doit partir pour la Péninsule acadienne ce mercredi. Les gens peuvent effectuer leurs dons aux supermarchés Bonichoix de Kedgwick et Saint-Quentin.

Un citoyen de l’endroit sort par ailleurs du lot. L’auteur-compositeur-interprète Francis Gallant de Kedgwick trouvait que l’aide tardait à s’organiser envers les sinistrés de la Péninsule acadienne.

«Je suis passé par Miramichi vendredi et ça m’a bouleversé de voir les dommages du verglas. Et je trouvais que l’aide se faisait attendre alors que les besoins, eux, étaient pourtant énormes pour les gens là-bas. Je suis donc arrivé avec un plan pour aider», explique-t-il.

Celui-ci a pris sur lui d’aller livrer en personnes des vivres et des génératrices, une action qu’il a lui-même baptisée Opération Cœur de Lion. «Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on peut aider et qu’on n’a pas à attendre la permission de qui que ce soit. On n’est pas obligé d’attendre après la machine gouvernementale pour s’entraider, on peut très bien le faire. Nous, au Restigouche-Ouest, on reste seulement à 2h/2h30 de la péninsule. Ce n’est pas si loin que ça. Lorsqu’on décide de s’y rendre, c’est rapide», dit-il.

Lundi, ce dernier a pris la route vers la péninsule pour livrer son second voyage. Il était alors accompagné de remorques pleines de vivres de toutes sortes.

«Au début c’était pas mal chaotique mon affaire. Je cherchais à me dépêcher pour aider le plus rapidement possible les gens dans le besoin. Mais là, on est mieux organisé. Et la population a répondu en très grand nombre. En fait jusqu’à présent, chaque fois que je demande quelque chose, on me l’offre. Et lorsqu’on arrive sur le terrain pour livrer tout ça, les gens apprécient grandement. Et nous, on est content d’aider», dit-il.

À l’autre extrémité du Restigouche, les municipalités de Dalhousie, Balmoral, Charlo et Eel River Crossing ont également effectué des collectes des dons, ciblant particulièrement cette fois les sinistrés de l’île de Lamèque.

Là, on recherche surtout des dons en argent (pour la confection de boîte de nourritures) et de cartes-cadeaux d’essence (Irving) afin de remplir les génératrices. Une première livraison est prévue mardi matin et une seconde, mercredi. À noter que les quatre municipalités ont également débloqué chacune 500$ en argent.

Et puis il y a l’école La Mosaïque du Nord qui organise elle aussi une cueillette de denrées. Les élèves et le personnel de l’école ont été invités à donner de l’argent, de la nourriture non périssable et des produits personnels. Le tout sera livré dans les centres d’hébergement de la Péninsule acadienne vendredi pendant la journée.